Stadtverwaltung Albstadt: Aus drei mach fünf

Noch sind im Dezernat III der Stadtverwaltung drei Ämter untergebracht: das Stadtplanungsamt, das Amt für Bauen und Service und das Betriebsamt. Von diesen dreien vereint das Amt für Bauen und Service vergleichsweise viele und recht heterogene Funktionen unter einem Dach – zu viele, lautet das Ergebnis der Analyse der Aufgaben, Abläufe und laufenden Projekte. Das Amt soll deshalb in drei aufgeteilt, die Abteilungen Hoch- und Tiefbau ausgegliedert und in separate Ämter umgewandelt werden. Womit aus drei Ämtern fünf würden.

Ein Beschluss über diese Neustrukturierung stand in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nicht an; lediglich die „zustimmende Kenntnisnahme“ wurde erbeten und von den Ratsmitgliedern gewährt. Im Amt für Stadtplanung und Umwelt bleibt alles beim Alten; es besteht aus zwei Abteilungen, der Stadtplanung mit Amtsleiter Axel Mayer an der Spitze und der von Thomas Klink geleiteten Bauordnung.

Das von Andreas Bodmer geleitete Betriebsamt ist in vier Abteilungen untergliedert: Für die Verwaltung ist Wilma Grzywna zuständig, für Friedhöfe und Krematorium Silke Meboldt, für Grünpflege im Norden der Stadt Mike Schöller und für Grünpflege im Süden Roland Allgaier. Die Bauhöfe fallen in die Kompetenz von Frank Ott. Auch hier ändert sich nichts Wesentliches.“

„Bauen“ und „Service“ gehen getrennte Wege

Ganz anders das Amt für Bauen und Service; hier tut sich einiges. Bauen und Service, die beiden Namensbestandteile, werden getrennt; Hoch- und Tiefbau abgespalten; zurück bleibt das „Amt für Gebäudemanagement und Anlagenbetrieb“, an dessen Spitze der bisherige Amtsleiter Bernd-Michael Abt steht. Er leitet auch die erste Abteilung des Hauses mit Namen „Recht und Verwaltung“. Die zweite, das „kaufmännische und infrastrukturelle Gebäudemanagement, wird von Constanze Abt geführt, die dritte, das „technische Gebäudemanagement“, von Hiltrud Betz.

Tiefbau soll auch die Kläranlagen übernehmen

Bleibt die bisherige vierte, „Kläranlagen“, für die Sascha Losleben verantwortlich zeichnet. Sie soll nach dem Willen der Planer nicht länger im Verbund bleiben, sondern in das neue Tiefbauamt eingegliedert werden – ihr Betrieb, so die Begründung, sei „stärker im Bereich der kommunalen Infrastruktur zu verankern“. Wer dieses neue „Amt für Stadtplanung und Umwelt“ leiten wird, ist ebenso offen – und wer Chef des im Aufbau befindlichen Amts für Hochbau und Gebäudeentwicklung wird, ebenfalls. Die Gretchenfrage – gestellt wurde sie von CDU-Stadtrat Lambert Maute – , ob neue Stellen geschaffen werden müssen, verneinte Baubürgermeister Roland Schmidt, der Hausherr.