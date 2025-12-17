Stadtverwaltung Albstadt: Aus drei mach fünf

Albstadts Baudezernat wird neu strukturiert. Der Gemeinderat ist damit einverstanden.
Noch sind im Dezernat III der Stadtverwaltung drei Ämter untergebracht: das Stadtplanungsamt, das Amt für Bauen und Service und das Betriebsamt. Von diesen dreien vereint das Amt für Bauen und Service vergleichsweise viele und recht heterogene Funktionen unter einem Dach – zu viele, lautet das Ergebnis der Analyse der Aufgaben, Abläufe und laufenden Projekte. Das Amt soll deshalb in drei aufgeteilt, die Abteilungen Hoch- und Tiefbau ausgegliedert und in separate Ämter umgewandelt werden. Womit aus drei Ämtern fünf würden.