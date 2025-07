1 Die Vorstände der SG Schramberg, Maximilian Neudeck (von links), Steffen Dreyer, Claudia Müller und Sumi Storz, überbrachten dem Vorsitzende Ralf Rückert ein Geschenk zum 105- und 75-jährigen Bestehen des Verbands. Foto: Herzog Der Stadtverband für Sport hat für seine Sportlerehrung am 30. September in der Gymnasium-Aula knapp 100 Anmeldungen von einem Dutzend Vereinen erhalten.







In der Jubiläumshauptversammlung des vor 105 Jahren erstmals und 1950 wieder gegründeten Sport-Stadtverbands im gehobenen Ambiente des Gut Berneck sprach Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in ihrem Grußwort von einem Coach am Spielfeldrand, der fördere und fordere.