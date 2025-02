Der Wahlkreissieger musste zittern Erst kurz vor Mitternacht löst sich die Anspannung bei Yannick Bury

Der CDU-Abgeordnete musste am Wahlabend lange warten, ehe er den Wiedereinzug in den Bundestag feiern durfte. Dagegen hat das Ergebnis Vertreter von SPD, Grünen und FDP ernüchtert. AfD-Mann Michael Blos fuhr am Montagmorgen direkt nach Berlin.