Carsten Kohlmann bei seinem Vortrag in der Jubiläums-Hauptversammlung des Stadtverbands für Sport Foto: Herzog Wie sich der Sport in Schramberg seit der Gründung des Stadtverbands für Sport gewandelt hat.







Der Schramberger Gemeinderat und Architekt Horst Hess wurde 1974 zum Vorsitzenden des Stadtverband für Leibesübungen gewählt und löste Albert Ginter ab. Hess, so Kohlmann in seinem Vortrag, habe 1986 heftige Kritik an der Sportstättenpolitik der Stadtverwaltung geübt, sie als „großen Wurf ins Leere“ bezeichnet und gerügt: „Für alles hat sie Geld, nur nicht für die Sporttreibenden“.