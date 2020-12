Stadtumbau 2030+ Welche Pläne für Schramberg landen in der Schublade?

Die hydraulischen Voruntersuchungen seien aktuell abgeschlossen und die Planung werde im Herbst 2020 dem Gemeinderat vorgestellt werden, hatte Mager beim "Abschiedsgespräch" mit unserer Zeitung im August erklärt und gehofft: "Wenn alle zusammen mit Eigentümern und Bürgerschaft an einem Strang ziehen, dann klappt das." Gleichzeitig hatte er den auf dem Tisch ausgerollten Planungsentwurf präsentiert. Stadtplaner Bent Liebrich werde den Stadträten diesen dann vorstellen.

Da das attraktive Projekt im Herbst nicht auf den Tagesordnungen der Ratssitzungen auftauchte, haben wir bei der Stadtverwaltung nach dem Stand gefragt und in der vergangenen Woche eine Antwort erhalten: Die Planung dazu wird erst 2021 vorgestellt, voraussichtlich im Frühjahr. Einem Planungsbüro sei es aber gelungen, die Erfordernisse der Da-Bach-na-Fahrt mit den anderen Bedingungen zu verbinden.

Teil der Bewerbung um die Landesgartenschau

Ursprünglich ist das Projekt Teil des Konzepts "Stadtumbau 2030+", eine Anpassung des 2009 verabschiedeten Stadtentwicklungsprogramms "Schramberg 2020+" (STEP 2020+) an die Anforderungen der heutigen Zeit. Mager und sein Team des Fachbereichs hatten das Konzept als Teil der Bewerbung um die Landesgartenschau formuliert. Mit dem gesamtstädtischen Rahmenplan aus der Bewerbung für die Gartenschau war es Mager mit seinem kleinen Team gelungen, mit dem Stadtumbau 2030+ einen Fahrplan für die Stadtentwicklung zu schaffen. Die Sanierungsgebiete seien der Schlüssel, um Fördermittel zu bekommen und um auch ohne die Gartenschau die Projekte des Stadtumbaus zwar langsamer, aber doch noch Schritt für Schritt umzusetzen.

Wichtiger Aspekt: Hochwasserschutz

Mager hatte den Hochwasserschutz – das katastrophale Jahrhunderthochwasser von 1959 sollte sich nicht wiederholen –, für den es Fördermittel gibt, elegant mit der städtebaulichen Gestaltung der "vier Schramberger Bäche" verknüpft. Ein "blaues Band" war in 2030+ aus dem "grünen Band" von STEP 2020+ geworden: In der einleitenden "Vision Schramberg 2020" heißt es dazu: "Die Schiltach belebt als grünes Band die Talstadt mit neuen Reizen. Am Leibrandplatz, am Gymnasium und an vielen anderen Stellen sind Zugänge und neue Einblicke zum Wasser geschaffen worden. Sie laden zu Naherholung, Spiel und Naturerlebnis ein."

Die Stadtentwicklung hatte auch Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr im Wahlkampf in ihrem Zehn-Punkte-Programm auf dem Schirm und dies in ihrem Jahresrückblick in der "d’Kräz" 2020 wiederholt: "Mit der Landesgartenschaubewerbung 2018 war ein Ruck durch Schramberg gegangen: Visualisierungen, Texte und Stadtspaziergänge hatten Perspektiven für die zukünftige Stadtentwicklung eröffnet und Hoffnung geweckt".

Am 1. Januar 2021 wird Petra Schmidtmann-Deniz die Nachfolge von Rudolf Mager antreten und den Fachbereich Umwelt und Technik leiten. Dann wird sich bald zeigen, ob und wie an den bestehenden Stadtplanungskonzepten weiter gearbeitet wird.