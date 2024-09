1 OB Markus Ibert hat sich beim Stadtteiltag mit 15 Langenwinklern ausgetauscht. Foto: Mühl

OB Markus Ibert hat im Rahmen der Stadtteiltage Langenwinkel besucht und sich mit den Anliegen der Bürger beschäftigt. Ein großes Thema war natürlich das geplante neue Krankenhaus. Die Teilnehmer äußerten Bedenken bei der Verkehrsführung.









Link kopiert



Seine diesjährigen Stadtteilbesuche hat Lahrs OB Markus Ibert am Mittwochabend in Langenwinkel begonnen. Das Format geht in seine fünfte Auflage, was das Stadtoberhaupt als „schöne Übung“ im regelmäßigen Turnus bezeichnete.