Ausgehend von der seit einem Jahr in Lahr geltenden Katzenschutz-Verordnung wurde Ibert im Sportheim des SV Kippenheimweiler gefragt, wie der Stand bei einer immer wieder beanstandeten Katzen-Kolonie in Wylert sei. Unsere Redaktion hatte über den Fall berichtet: Auf einem Anwesen in der Wylterer Hauptstraße leben vernachlässigte Katzen in großer Zahl, die teils in einem sehr schlechten Gesundheitszustand sind.

Der OB informierte, dass aktuell etwas im Gange sei. Näheres könne er nicht nennen, da es sich um ein schwebendes Verfahren handle. Er sagte aber soviel, „dass wir sehr weit sind“ und nach Abschluss des Verfahrens Aussicht einer dauerhaften Lösung bestehe.

Zum Leid der betroffenen Katzen sagte das Stadtoberhaupt, dass es „unermesslich“ sei. Allerdings habe die Stadt als Behörde das große Problem, „immer ein Stück hinten dran zu sein“, reagieren zu müssen. Das sei nicht immer einfach, der OB wies nicht zuletzt auf die Eigenverantwortung hin, wenn es um Tierhaltung gehe.

Von mehreren Bürgern wurde das Thema Friedhof aufgebracht. Sie kritisierten unter anderem, dass Mitarbeiter des Bau- und Gartenbetriebs (BGL) abgeräumtes Material kreuz und quer hätten liegen lassen. Ortsvorsteher Tobias Fäßler wunderte die Beobachtung, sicherte aber zu, den Punkt aufzunehmen und intern zu klären. Insgesamt sei der Ort beim Thema Friedhof „auf einem eigentlich guten Stand“.

Kritisch standen Bürger auch dem Split-Belag auf Friedhofswegen gegenüber. Gerade für ältere Menschen, die auf den Rollator angewiesen seien, stelle das oft Hindernisse dar, argumentierten sie. Fäßler zeigte Verständnis, „allerdings haben wir bisher keine bessere Lösung gefunden. Teeren und Pflastern sind auch keine optimalen Ansätze“, antwortete er.

Beim Thema Glasfaser-Bau gab der OB den gleichen Sachstand wider wie einen Tag zuvor in Sulz: Aktuell laufe die Auswertung, ob die notwendige Quote von stadtweit 33 Prozent Interessierten an einem Vertrag mit der Deutschen Glasfaser zustande kommt. Werde die Zahl unterschritten, käme der Ausbau nicht zustande. Von Ortschaftsrat Thomas Schlenker (Freie Wähler) kam der Hinweis, auf den Baustellen, anders als aus den Umland-Kommunen gemeldet, „bitte kein Sodom und Gomorrha zu hinterlassen“. Dazu verwies Ibert auf das Ziel, eigenes Personal für die Maßnahmen dabei zu haben, um auf die korrekte Ausführung ein Auge zu haben.

Ibert betont Bedeutung von Ortschaftsrat und Ortsverwaltung

Veronika Richter (CDU) sprach an, Ibert habe beim Stadtteiltag vor zwei Jahren die Bedeutung von Ortsverwaltung und Ortschaftsräten betont. Daher habe sie sich über die im Frühjahr aufgekommene Diskussion zu diesem Thema gewundert. Dazu gefragt, unterstrich der OB, er stehe zu seiner Position: „Ortsverwaltung und Ortschaftsrat sind Teil der Verwaltung, ihre Bedeutung würde ich nie in Abrede stellen. Allerdings ist es normal, immer mal wieder die Überlegung aufzustellen, wo intern Einsparpotenziale bestehen. Das ist ein normaler Vorgang“. Im Gemeinderat sei das Thema von speziell einer Fraktion verstärkt aufs Tapet gebracht worden. Aber letztlich entscheide das der gesamte Gemeinderat.

In der Folge entwickelte sich eine engagierte Diskussion um Fragen wie Mitspracherechte des Ortschaftsrats und weshalb der Ortsvorsteher nicht Teil des Gemeinderats sei. Zum letzten Punkt sprang eine Zuhörerin Ibert helfend zur Seite: „Das ist ein Problem, wie in Wylert gewählt wird. Dafür kann der OB nichts.“

Kritisch beleuchtet wurde außerdem die Höhe vieler Zäune im Ortsteil sowie in Lahr allgemein. Zuhörer wiesen auf eine Landesverordnung hin, die Zaunhöhen festlege. „Viele müssten rückgebaut werden, stattdessen baut hier jeder, wie er gerade will“, drückte es ein Bürger aus. Ibert erwähnte die jeweiligen Bebauungspläne hin, die ebenso zu betrachten seien. „Wir haben viele Verordnungen, die aber nicht konsequent umgesetzt werden. Das ist in erster Linie ein Kontroll-Problem“, skizzierte Ibert. Die Stadt verfüge nun aber über einen zweiten Bauaufseher, von dessen Wirken Verbesserungen erhofft werden.

Weitere Themen, die zur Sprache kamen, waren der schlechte Zustand der Luisenstraße sowie Park- und Busprobleme in der Wylerter Hauptstraße. Markus Ibert bekam in Kippenheimweiler aber auch Lob für die Stadt zu hören: Ute Schmieder (SPD) hat eine Verbesserung der Telefonkultur bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung im Umgang mit Bürgern beobachtet. „Noch klappt nicht alles wie gewünscht, aber es hat sich verbessert“, hob sie hervor.