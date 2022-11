1 Losfee Mira Schmidt (v0n links), Peter Straubinger, Voristzender TSV Dettingen, und Stephan März bei der Auslosung des Horber Stadtteilpokalturniers. Foto: Straub

Das Stadtteilpokalturnier in der Hohenberghalle geht nach zweijähriger Pause vom 28. Dezember bis 5. Januar über die Bühne. Neu ist: Es ist um einen Tag kürzer und wird im Modus jeder gegen jeden gespielt.















Zwei Jahre kein Stadtteilpokalturnier Horb. Aufgrund von Corona hatte das 39. Turnier nicht stattfinden können. Immer wieder hatte Ausrichter TSV Dettingen mit der Organisation begonnen. Nun kann es stattfinden. Im Sportheim des Vereins wurde die Auslosung vorgenommen und die Neuerungen vorgestellt.

Weniger Anmeldungen

Einen Tag später als gewohnt startet das Event in der Hohenberghalle – aufgrund weniger Mannschaften. Vom 28. Dezember bis 5. Januar werden die Zuschauer Fußball von Jugend-, Aktiven- und AH-Mannschaften erleben. Im Aktivenbereich haben sich nur zwölf Teams angemeldet (siehe unten). Deshalb wird es nur eine Gruppe geben und jeder tritt gegen jeden an. Bei der Auslosung wurden die Verantwortlichen tatkräftig von der zehnjährigen Losfee Mira Schmidt unterstützt. Das Eröffnungsspiel bei den Aktiven wird am 28. Dezember um 18 Uhr zwischen der SG Ahldorf-Mühlen II und dem FC Horb I ausgetragen.

In Zukunft Regio-Turnier?

Zu den Anmeldezahlen sagte Peter Straubinger, Vorsitzender des TSV Dettingen: "Die Resonanz ist nicht mehr so groß. Früher war das Stadtteilpokalturnier das Highlight für viele Spieler. Ich will das aber auch nicht zu negativ sehen." Für die Zukunft sei es aber eine Überlegung wert, ein Regio-Turnier daraus zu machen.

Nach der Auflösung der Arge, die scheint nach dem derzeitigen Stand am 23. November in einer außerordentlichen Sitzung über die Bühne zu gehen, wird es für die Organisation des Stadtteilpokalturniers für die künftigen Ausrichter schwieriger werden, schätzt Straubinger, der derzeit noch den Vorsitz der Arge hat.

Genügend Unterstützer

Positiv ist allerdings, dass nach dem Wegfall der AHG als Hauptsponsor, trotzdem genügend Unterstützer gefunden wurden, um das Turnier wie noch vor Corona veranstalten zu können. Das heißt Kamera- und Lichttechnik sind wieder im Einsatz. Um einen neuen Kunstrasen hat sich die Stadt Horb gekümmert.

"Mimi" Kraus kommt

In Sachen Rahmenprogramm für das Turnier hat sich der TSV Dettingen richtig etwas überlegt. "Um auch mal ein anderes Publikum anzusprechen", so Straubinger. So wird es Live-Auftritte von Sportlerinnen und Sportlern im Bereich Judo, Trampolin, Ringen, Football Freestyle, Boxen, Breakdance, Rhythmische Sportgymnastik und Rollstuhlfechten geben. Zudem kommt Michael "Mimi" Kraus (Handballweltmeister 2007) zu einem Interview am Abschlussabend. Er bringt den Champions League Pokal des Hamburger SV mit. Hier gibt es die Möglichkeit zum Fan-Foto und eine Autogrammstunde. Nach dem Finalabend wird DJ Jogi für Musik in der Partynacht sorgen.

Viele Meldungen bei der Jugend

Neben dem Turnier der Aktiven wird auch die Jugend spielen. Hier waren die Anmeldezahlen sehr groß. Da sich allerdings bei den A-Junioren nur drei Teams gemeldet hatten, wird es nur von den Bambinis bis zu den B-Junioren ein Turnier geben. So wird ab dem 28. Dezember jeden Tag ab 9 Uhr Jugendfußball zu sehen sein.

Auch die AH kommt wieder zum Einsatz. Neun Mannschaften nehmen teil. Es gibt eine vierer Gruppe und eine mit fünf Teams. Gespielt wird am 30. Dezember (siehe unten).

Info Aktiventurnier

Diese Teams sind dabei: SG Altheim-Grünmettstetten, SSV Dettensee, SG Ahldorf-Mühlen I, SG Ahldorf-Mühlen II, SG Dettlingen-Bittelbronn/Dießen, FC Horb I, FC Horb II, SG Talheim I, SG Talheim II, SG Bildechingen-Nordstetten, SG Rexingen/Dettingen I, SG Rexingen/Dettingen II.

Gespielt wird an vier Vorrundenabenden vom 28. Dezember bis zum 3. Januar, der Finaltag findet mit acht qualifizierten Mannschaften statt.

66 Spiele sind es so insgesamt in der Vorrunde – elf Spiele pro Team.

Gespielt wird in der Vorrunde für zehn Minuten und in der Endrunde für zwölf Minuten.

Der Turnierplan kann demnächst auf der Webseite des TSV Dettingen eingesehen werden. Zudem wird er den Mannschaften zugesendet.

Info AH-Turnier:

Gruppe A: SG Rexingen/Dettingen, SG Altheim-Grünmettstetten/Dettlingen-Bittelbronn/Dießen, ASV Nordstetten II, Spvgg Freudenstadt II, SG Talheim.

Gruppe B: SG Ahldorf-Mühlen, ASV Nordstetten I, Spvgg Freudenstadt I, SV Wittendorf