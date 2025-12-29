Stadtteilpokal Horb: SV Vollmaringen gibt starkes Debüt in der Hohenberghalle

Auch am dritten Tag des Stadtteilpokals sahen die Zuschauer hochklassigen Fußball. Besonders gut aufgelegt war weiterhin der SV Vollmaringen – ein Neuling im Teilnehmerfeld.
Bevor es für den SV Vollmaringen nach der Winterpause wieder in der Kreisliga A3 um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht, tanken die Akteure des Nagolder Klubs aktuell ordentlich Selbstvertrauen in der Halle. Genauer gesagt in der Horber Hohenberghalle, wo der SV dieser Tage erstmals am Stadtteilpokal teilnimmt. „Eigentlich wollten wir letztes Jahr schon mitmachen, da waren dann aber parallel die Stadtmeisterschaften in Nagold“, erzählt Lars Wiedmann, der im Rahmen dieses Turniers kurzerhand vom Stürmer zum Torwart umfunktioniert wurde.