4 Roman Rieger (von links), Niklaus Rebmann und Yasin Erdem waren die besten Schützen des Turniers. Aller erzielten neun Treffer. Foto: Wagner

Die 39. Auflage des Horber Stadtteilpokalturniers in der Hohenberghalle ist Geschichte. Das Ende wurde mit einem großen Ehrungsabend und einem sportlichen Rahmenprogramm gefeiert.















Sportlich bleibt alles beim Alten. Die SG Ahldorf-Mühlen setzte ihre Siegesserie dank eines knappen 2:1-Erfolgs gegen den Ligakonkurrenten vom SV Dettensee weiter fort.

Am Abschlusstag mit der obligatorischen Siegerehrung der erfolgreichen Teams wurde den Zuschauern in der Hohenberghalle ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm der Olympischen Woche mit einigen Highlights geboten. Dank der großzügigen Unterstützung der Kipp Group aus Holzhausen bekamen die Zuschauer Einblick in verschiedenen Sportarten geboten.

Rollstuhlfechter im Einsatz

Nach den Grußworten von Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger, den Dettingens Vorsitzender Peter Straubinger um ein Haar vergessen hätte, der bereits am Vortag am Finalabend kurz nach seinem Urlaub anwesend war, begrüßte Sportkreispräsident Alfred Schweizer, Dettingens Ortsvorsteherin Andrea Haigis und der Bezirksvorsitzende des Nördlichen Schwarzwalds, Edgar Pakai, die Zuschauer.

In der Folge übernahm der Sprecher der Kipp-Group, Karl-Josef Rebmann die Moderation des sehr unterhaltsamen Rahmenprogramms. Den Anfang machten die beiden Rollstuhlfechter Maurice Schmidt und Felix Schrader. Dass zu dem selbst ausgewählten Motto Olympische Wochen auch der Paralympische Sport gehört, stellte Moderator Rebmann heraus.

Maurice Schmidt und Felix Schrader, die beide seit Jahren das Rollstuhlfechten auf höchstem Niveau betreiben, sind zwei Vertreter davon. Nach einer kurzen Einführung von Schmidt, dem älteren der beiden, in Sachen "kleiner Waffenkunde" und welche Besonderheiten das Rollstuhlfechten ausmachen, moderierte die Teamärztin der deutschen Paralympischen Nationalmannschaft Anne Haupt den Showkampf.

Am Ende konnte Maurice Schmidt den Show-Wettkampf knapp mit zehn zu acht Treffern für sich entscheiden. Schmidt hofft, dass er sich für die in einem Jahr in Paris stattfindenden Paralympischen Spiele qualifizieren kann.

Sprichwörtlich durchschlagskräftige Argumente für ihr sportliches Talent konnten die beiden jungen Boxer Daniel und Dennis Balko in ihrem über drei Runden gehenden Boxwettkampf vorbringen. Nach einem kurzen Aufwärmtraining stand sich das Brüderpaar gegenüber und ließ die Fäuste gekonnt fliegen.

"Mimi" Kraus im Interview

Der Auftritt von "Mimi" Kraus, der Handball-Weltmeister von 2007, war der Höhepunkt des Abschlussabends in der Hohenberghalle. Harald Schuhmacher und Karl-Josef Rebmann befragten den umtriebigen Sonnyboy, der seine Laufbahn Ende 2020 in Bietigheim beendete und der am 17. Februar diesen Jahres in der nächsten "Let’s Dance" Staffel bei RTL teilnehmen wird. Der 38-Jährige gab Einblick in seine Karriere als Handballprofi mit dem Höhepunkt des Weltmeistertitels im eigenen Land 2007.

Im Anschluss nahm Dettingens 1. Vorsitzender, Peter Straubinger, die Siegerehrung des Horber Stadtteilpokals vor. Straubinger bedankte sich bei allen Mannschaften für ihre Teilnahme und hofft, dass bei der kommenden Austragung wieder mehr zweite Mannschaften am Turnier teilnehmen werden.

Insgesamt wurden an die 5000 Arbeitsstunden an den sechs Turniertagen abgeleistet. 50 Helfer waren an jedem Tag im Einsatz. "Wir hatten zwar drei Jahre Zeit, uns auf das Turnier vorzubereiten, aber es war nicht leicht die Spannung hoch zu halten", so Straubinger.

Die beiden Siegerpokale nahmen auf Seiten der SG Ahldorf-Mühlen Pascal Trick und Matthias Hellstern von Peter Straubinger und Horbs OB Peter Rosenberger in Empfang.

Gleich drei Spieler können sich von nun an Torschützenkönig des Turniers nennen. Neunmal waren dabei Yasin Erdem (SG Rexingen-Dettingen), Roman Rieger (SG Dettlingen-Bittelbronn/Dießen) und Niklaus Rebmann (SG Bildechingen/Nordstetten) erfolgreich.

Spieler des Turniers

Zu den Spielern des Turniers waren noch am Finaltag ernannt worden: Torhüter Deniz Hinger, Yasin Erdem (beide Rexingen/Dettingen I), Marcel Schmollinger (Ahldorf/Mühlen I), Niklaus Rebmann (Bildechinge/Nordstetten) und Denis Jelic (SG Talheim I).

Das Tor des Turniers hatte Jannik Ade von der SG Talheim I mit seinem strammen Schuss aus der Distanz erzielt.

Den nächste Horber Budenzauber in der Hohenberghalle wird der ASV Bildechingen ausrichten. Peter Straubinger überreichte ASV Bildechingens Vereinsvertreter Christoph Kreidler symbolisch den Spielball für das kommenden Hallenturnier.