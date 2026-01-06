Stadtteilpokal Horb: 276 Spiele, 1050 Tore und 1100 Portionen Pommes – so lief das Turnier

Der Stadtteilpokal Horb wurde am Montag von einem tollen Abschlussabend gekrönt – hier wurde auch der Ball an den kommenden Ausrichter des Turniers übergeben.
Der FC Grünmettstetten richtete in den vergangenen Tagen ein megastarkes Hallenturnier aus – 114 Mannschaften spielten das Kleinfeldturnier aus, Sieger wurde bei den Herren der SV Vollmaringen. 276 Spiele wurden gespielt, und es fielen 1050 Tore. 1100 Portionen Pommes wanderten über die Theke, und 52 Sponsoren halfen mit, das Hallenturnier in der Horber Hohenberghalle zu stemmen, so die Erfolgsbilanz der Veranstalter.