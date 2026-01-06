Stadtteilpokal Horb: 276 Spiele, 1050 Tore und 1100 Portionen Pommes – so lief das Turnier

Der Stadtteilpokal Horb wurde am Montag von einem tollen Abschlussabend gekrönt – hier wurde auch der Ball an den kommenden Ausrichter des Turniers übergeben.

Der FC Grünmettstetten richtete in den vergangenen Tagen ein megastarkes Hallenturnier aus – 114 Mannschaften spielten das Kleinfeldturnier aus, Sieger wurde bei den Herren der SV Vollmaringen. 276 Spiele wurden gespielt, und es fielen 1050 Tore. 1100 Portionen Pommes wanderten über die Theke, und 52 Sponsoren halfen mit, das Hallenturnier in der Horber Hohenberghalle zu stemmen, so die Erfolgsbilanz der Veranstalter.

In 70 Vorbereitungssitzungen wurde ein Konzept erarbeitet, das von Erfolg gekrönt war. Nach sieben Turniertagen neigte sich am Montagabend der Stadtteilpokal dem Ende zu, und Rene Kaupp von der Turnierleitung bilanzierte: „Wir haben großartigen Sport erlebt.“ Teamgeist und der sportliche Zusammenhalt hätten das Turnier dominiert.

Kaupp und Josef Rebmann von der Kipp-Group, die sich für das Rahmenprogramm zeichnete, dankten den Fans, Familien und Freunden, die während der Fußballspiele mitgefiebert hatten. Dank galt auch den zahlreichen Helfern hinter den Kulissen, den Sponsoren, der Stadt Horb und auch dem DRK sowie den Schiedsrichtern. „Ohne deren Einsatz und Herzblut hätte es den Stadtteilpokal nicht gegeben.“

Lob für Nachwuchskicker

Für Josef Rebmann waren besonders die sportlichen Begegnungen der Jugendmannschaften, der Lebenshilfe und der AH-Mannschaften bedeutungsvoll. „Und vor allem unsere Nachwuchskicker sorgten für Begeisterung beim Publikum.“ Es habe aber auch ein tolles Damenturnier gegeben. Alles in allem sei der Stadtteilpokal Horb „gelebte Vielfalt im Sport.“

Unsere Empfehlung für Sie Stadtteilpokal Horb Torwarttor sichert das Weiterkommen, Eutingen überrollt die Konkurrenz Während bei den Herren ein entscheidendes Torwarttor ein knappes Drama mitprägte, sicherten sich zwei dominante Teams den Titel des Horber Stadtteilpokals.

Als Gewinner ging der SV Vollmaringen aus dem Herrenturnier, das an sechs Tagen ausgespielt wurde, hervor – dies, so waren sich die Redner einig, sei „eine tolle und starke Leistung“, auch weil mit Vollmaringen ein Team aus der Kreisliga A sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt hatte. Bestes Horber Team wurde die SG Bildechingen/Nordstetten, die im Finale gegen Vollmaringen verlor.

Gigantisches Turnier

Josef Rebmann erklärte, es gehe bei dem Turnier „nicht um die Größe des Vereins, sondern um Stärke“. Grünmettstetten sei ein überschaubarer Horber Stadtteil und habe es dennoch geschafft, den Stadtteilpokal und ein gigantisches Turnier zu organisieren. Es sei „bockstark, was der FC Grünmettstetten organisiert hat“, und es habe „extrem viele Tore gegeben“.

Bester Spieler wurde Max Riexinger, bester Torwart Lars Wiedmann und bester Torschütze Raphael Kurtz. Foto: Angela Baum

Für den besten Torjäger, den besten Turnierspieler und den Spieler des Turniers hatte die Kipp Group ein VIP-Paket beim VfB Stuttgart organisiert, wodurch die drei Spieler ein VfB-Spiel hautnah erleben können. Bester Torwart ist Lars Wiedmann (SV Vollmaringen), bester Torjäger ist Raphael Kurtz (SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee) und bester Spieler Max Riexinger (SV Vollmaringen). Alle wurden auch mit einer Trophäe geehrt. Auch die Mannschaften wurden geehrt – teils mit Pokalen, teils mit Sektflaschen.

Ballübergabe des FC Grünmettstetten an den TuS Betra, der den Stadtteilpokal im kommenden Jahr ausrichten wird. Foto: Angela Baum

Zudem wurde in diesem Rahmen auch symbolisch der Ball an den Ausrichter des Turniers am Ende des Jahres übergeben. Dies wird der TuS Betra sein. Eine große Abschlussparty mit zwei DJs schloss sich an den Ehrungsabend an.