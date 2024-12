Stadtteilpokal Horb 2024: VfL Hochdorf überrascht mit Siegen und einem Offensivspieler im Tor

1 Die SG Felldorf-Bierlingen (in Schwarz) hat überraschenderweise gegen die SGM Rexingen- Dettingen verloren. Foto: Andreas Wagner

Der erste Tag des Stadtteilpokals bot spannende Spiele und Überraschungen. In Gruppe A überzeugten Ahldorf/Mühlen/Dettensee I und Hochdorf, in Gruppe B setzten sich Salzstetten durch.









Der erste Tag des Stadtteilpokals in Horb ist absolviert, und die Überraschungen blieben nicht aus. In der Gruppe A konnten die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee I, der VfL Hochdorf und die SG Altheim/Grünmettstetten ihre ersten beiden Turnierspiele gewinnen. Die SG Altheim/Grünmettstetten sorgte im ersten Spiel gegen die SGM Betra für den schnellsten Treffer des Turniertages. Nach nur knapp 20 Sekunden ging die SG in Führung und brachte die Partie direkt in ihre Richtung. Am Ende siegten sie mit 5:1. „Das war natürlich ein klarer Sieg, aber wir müssen trotzdem abwarten. Ich denke, für uns ist die Finalrunde drin. Auch der Turniersieg ist möglich, aber wir sind nicht die klaren Favoriten. Für mich sind der SV Eutingen und die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee I die klaren Favoriten auf den Titel“, so SG-Trainer Kevin Haase.