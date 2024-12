Stadtteilpokal 2024: Spannung und Überraschungen in Horb – Empfingen triumphiert knapp

1 Die SG Empfingen (in Rot) konnte das A-Jugendturnier für sich entscheiden. Foto: Andreas Wagner

Am zweiten Tag des Stadtteilpokals sicherte sich die A-Jugende der SG Empfingen den Sieg. Auch die Aktiven lieferten spannende Spiele, während ein Tischtennis-Doppel für Unterhaltung sorgte.









Link kopiert



Am zweiten Tag des Stadtteilpokals spielten nicht nur die Aktiven, sondern auch die A-Jugendmannschaften. Sechs Teams kämpften um den Sieg in jeweils drei Mannschaften, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. In der Gruppe A trafen die SGM Neckartal I, der VfR Sulz und die SGM Oberes Nagoldtal aufeinander. Die Gruppe B bestand aus der SG Empfingen, der SGM Pfalzgrafenweiler / SSV Walddorf und dem JFV Steinachtal / Waldachtal.