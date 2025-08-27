Stadttauben in Hechingen: Tierschutzbündnis startet Petition gegen Fütterverbot

Die Stadtverwaltung hat dem Verein Stadttauben Hechingen die Ausnahmeerlaubnis vom Fütterverbot nicht verlängert. Nun wehrt sich ein Tierschutzbündnis mit einer Petition.

Das Fütterverbot für Hechinger Stadttauben zieht weitere Kreise. Dieses gilt prinzipiell seit langer Zeit, ist in Paragraf 12 der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten der Stadt festgehalten. Dort steht: „Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert werden.“ Dieses soll nach mehrheitlichem Ansinnen des Verwaltungsausschusses perspektivisch auch auf den privaten Bereich ausgeweitet werden.

Bis Anfang April diesen Jahres galt für den Verein Stadttauben Hechingen jedoch eine Ausnahmeerlaubnis von diesem Fütterverbot – zunächst auf dem Obertorplatz, später auf dem Aviona-Gelände. Jeweils gab es Beschwerden der Anwohner über zurückgebliebenen Taubenkot Auch diesem Grund wurde die Ausnahmeregel nicht verlängert, der Aufschrei bei den Tierschützern darüber war groß.

Am Dienstagabend hat Kristina Stalder, Vorsitzende der Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, nun eine Petition auf der Plattform www.change.org gestartet. Das zentrale Anliegen: „Wir fordern eine sofortige Aufhebung des Fütterungsverbots für den Verein Stadttauben Hechingen, der sich um das Wohlergehen der Stadttauben kümmern möchte.“ Ebenso soll die Stadt Hechingen ein verantwortungsvolles Stadttaubenmanagement installieren und betreute Taubenschläge bauen, um langfristige Lösungen und eine Bestandsminderung durch den Austausch der Eier nach dem Augsburger Modell zu gewährleisten.

Weiter betont Stalder: „Eine auf Dauer wirksame Verkleinerung des Bestandes kann erwiesenermaßen nur durch den Austausch der Eier erreicht werden.“ Hierbei werden die gelegten Eier entnommen und durch künstliche Eier ersetzt.

Fütterverbot zeigt seine Wirkung

Stalder betont in einer Mitteilung an unsere Redaktion, dass sie auch im Namen der Taubenhilfe Bisingen und in Absprache mit dem Verein Stadttauben Hechingen sowie anderen lokalen Tierschutzvereinen spreche.

Die aufgehobene Ausnahme vom Fütterverbot für den Stadttaubenverein zeige schon Wirkung. Die Tierschutzvereine hätten in der jüngsten Zeit viele halb verhungerte Tauben aus Hechingen aufnehmen und tierärztlich behandeln lassen müssen. Für einige Tiere sei gar jede Hilfe zu spät gekommen.

Stalder zieht daher folgende Bilanz: „Das Fütterungsverbot der Stadt Hechingen führt zum qualvollen Tod von Tauben.“ Dabei gibt sie zu Bedenken, dass das Sterben kaum zu einer deutlichen Reduktion des Bestandes führen werde. Hintergrund sei, dass die Tauben gerade in Stresszeiten viele Nachkommen produzieren würden. Dazu komme bei unterversorgten Tauben die steigende Gefahr für Krankheitsausbrüche. Sie spricht von einem „unwürdigen Drama für die Hohenzollernstadt Hechingen“.

Vereine sehen Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Das Vereinsbündnis prüfe derzeit zudem, ob die entstandenen Tierarztkosten nicht der Stadtverwaltung in Rechnung gestellt werden können. Das Handeln der Stadt sei aus ihrer Sicht ein Verstoß gegen das deutsche Tierschutzgesetz, das gemäß Paragraf eins verbiete, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen.

Die Tierschützer hoffen auf eine Wende in der Taubenpolitik und plädieren dafür, mit „einem relativ kleinen Budget“ einen Taubenschlag zu errichten und in Kooperation mit einem ortsansässigen Verein für eine nachhaltige Bestandsreduktion zu sorgen.

Für die Petition seien laut Stalder binnen vier Stunden bereits über 100 Unterzeichner zusammengekommen. Am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr waren es derer 211. Es bleibt abzuwarten, wie das tatsächliche Stimmungsbild in der Stadt aussieht.