Stadttauben in Hechingen: Tierschutzbündnis startet Petition gegen Fütterverbot

Die Stadtverwaltung hat dem Verein Stadttauben Hechingen die Ausnahmeerlaubnis vom Fütterverbot nicht verlängert. Nun wehrt sich ein Tierschutzbündnis mit einer Petition.
Das Fütterverbot für Hechinger Stadttauben zieht weitere Kreise. Dieses gilt prinzipiell seit langer Zeit, ist in Paragraf 12 der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten der Stadt festgehalten. Dort steht: „Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert werden.“ Dieses soll nach mehrheitlichem Ansinnen des Verwaltungsausschusses perspektivisch auch auf den privaten Bereich ausgeweitet werden.