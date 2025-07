Stadttauben in Hechingen: Keine Ausnahme mehr von Fütterverbot – Verein ist „entsetzt“

Die Ausnahme für den Verein Stadttauben Hechingen, die Tiere in der Runkellenstraße zu füttern, ist ausgelaufen – und wird auch nicht verlängert.

Die Taubenpopulation in Hechingen sorgt erneut für Diskussionsstoff. Zu viele seien es, die sich insbesondere in der Innenstadt rund um Obertor- und Marktplatz aufhalten, so die Ansicht einiger Stadträte. Daher stand das Thema jüngst in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses auf der Tagesordnung – mit der Folge, dass mit großer Mehrheit ein Taubenfütterungsverbot für das ganze Stadtgebiet beschlossen wurde. Wohlgemerkt sowohl im öffentlichen als auch privaten Raum.

Ordnungsamtsleiter Patrick Loll erläutert unserer Redaktion die Vorgeschichte: Grundsätzlich gebe es in Hechingen schon seit langer Zeit ein Taubenfütterungsverbot. Dieses ist in Paragraf 12 der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten der Stadt festgehalten. Dort heißt es: „Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert werden.“

In den vergangenen Jahren habe es jedoch für den Verein Stadttauben Hechingen Ausnahmeregelungen von dieser Verordnung gegeben. Ende des Jahres 2022 wurde für einzelne Personen des Vereins eine Fütterungserlaubnis für den Obertorplatz sowie zwei weitere Örtlichkeiten erteilt. „Daraufhin haben uns aber immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung erreicht“, betont Loll. Mit einer dort zunehmenden Taubenpräsenz habe sich die Aufenthaltsqualität auf dem zentralen Platz geschmälert, folglich wurde die Fütterungserlaubnis widerrufen.

Auch Beschwerden in der Runkellenstraße

Im März 2024 folgte eine weitere Ausnahmeregelung – diesmal am Standort Aviona-Gelände in der Runkellenstraße. Aber: „Auch dort haben sich vermehrt Anwohner über Taubenkot beschwert“, informiert Loll weiter. Am 2. April diesen Jahres sei die dortige Fütterungserlaubnis ausgelaufen und werde auch nicht verlängert.

Denn: Ziel der Taubenfütterung sei gewesen, die Tauben an einem Ort zu sammeln, um dort später einen Taubenschlag zu bauen, in welchen nach dem Augsburger Modell durch den Tausch von Taubeneiern mit Attrappen die Population eingedämmt werden könne. Laut Loll habe sich der Verein Stadttauben auch um einen Standort für einen Taubenschlag bemüht, sei letztlich in der Innenstadt aber nicht fündig geworden. Auch die Verwaltung habe ihre Liegenschaften auf einen potenziellen Standort geprüft – ebenfalls ohne Erfolg.

Die Folge: Weil die Stadtverwaltung selbst finanziell und personell für den Bau und Unterhalt eines Taubenschlags nicht aufkommen könne, werde es zeitnah auch keinen geben. Der mehrheitliche Tenor im Verwaltungsausschuss sei gewesen: Füttern ohne Eieraustausch bedeutet Vermehrung. Daher hat Loll den Verein Stadttauben Hechingen schriftlich über das Fütterungsverbot informiert.

Verein bescheinigt Stadt fehlende Empathie

Perspektivisch gilt dies auch für private Bereiche. „Das wird allerdings noch ein paar Monate dauern“, erklärt Loll. Damit dieses Verbot rechtskräftig sei, müsse erst die polizeiliche Umweltverordnung angepasst werden.

Und was sagen die Verantwortlichen des Vereins Stadttauben Hechingen dazu: „Wir sind total entsetzt“, sagt die Vorsitzende Christine Maier unserer Redaktion. „Wir müssen nun zuschauen, wie Tauben an Hunger sterben.“

Maier gibt zu, die Frist für die Verlängerung der Fütterungserlaubnis versäumt zu haben, dennoch bescheinigt sie der Stadtverwaltung fehlende Empathie für die Stadttauben. „Wir müssen uns erstmal sammeln und schauen, wie wir weitermachen.“