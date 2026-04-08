Stadttauben in Freudenstadt: Wie in Hitchcocks „Die Vögel“

Unübersehbar gibt es in Freudenstadt zahlreiche Stadt- oder Straßentauben. Das Problem einer gefühlt zunehmenden Population gibt es nicht nur in der Kurstadt.
Die Stadttauben stammen vermutlich von verwilderten Haus- und Brieftauben ab, die ursprünglich aus der Felsentaube gezüchtet wurden. Laut Nabu hat sich die Stadt- und Straßentaube wie nahezu keine andere Vogelart zum anpassungsfähigen Kulturfolger entwickelt, dessen Lebensbedingungen weitgehend vom Menschen bestimmt werden. So schätzt man, dass weltweit rund 500 Millionen Tauben in Städten leben.