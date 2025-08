Zum dritten Mal lockt der Stadtstrand mitten in Schwenningen. Bis Anfang September gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Bei der Eröffnung des Stadtstrandes am Donnerstag freute sich Oberbürgermeister Jürgen Roth, dass der Himmel strahlte. Bis zum 7. September lockt Strandfeeling auf dem Schwenninger Muslenplatz.

Es ist zum dritten Mal, dass es dieses Angebot in Schwenningen gibt, berichtete Roth und er erinnerte daran, dass Citymanager Thomas Herr den Vorschlag gemacht hatte, einen Stadtstrand einzurichten, und nach anfänglicher Skepsis alle davon begeistert waren.

„Die Einzelhändler merken ringsherum, sobald der Stadtstrand eröffnet ist, sind mindestens fünf Prozent an Umsatzsteigerung geboten”, plauderte der Oberbürgermeister aus dem Nähkästchen.

Der Stadtstrand soll einmal eine Alternative zum Urlaub und zudem ein Treffpunkt sein, an dem man abends mit Leuten zusammenkommt. Für Jürgen Roth ist dies das Hauptaugenmerk, ihn wieder erneut anzubieten. Eine Strandfläche sei entstanden, die eine urbane Oase voller Kommunikation und Kultur sei.

Größter „Sandkasten der Stadt”

Besonders freute sich der Oberbürgermeister über das Engagement des Teams aus dem Stadtmarketing. Ebenso engagiert seien die Mitarbeiter der Technischen Dienste, des Bürgeramts und aus dem Grünflächen- und Tiefbauamt, die für den Aufbau zuständig waren und alles mitgestalteten, so Roth mit Blick auf die Palmen und Bepflanzung des größten „Sandkastens der Stadt”.

Es wurden auch wieder Liegestühle und Strandkörbe platziert. Weiterhin finden die Besucher Platz unter den Kastanien beim Heimatmuseum.

Roth ermunterte die Bevölkerung zum regelmäßigen Besuch des Stadtstrandes. „Jeden Tag ist ein anderes Programm geboten, wir haben viel Spaß, Erholung und Sommergenuss”, warb der Oberbürgermeister.

Angebot hat sich etabliert

Zur Eröffnung am Donnerstagabend spielte und sang der Weilersbacher Musiker Matthias Rapp mit seiner Westerngitarre und sorgte somit für einen stimmungsvollen Auftakt, den er gerne begleitete. Über die Resonanz des ersten Tages zeigte sich auch Cinja Schwer von der WIR Villingen-Schwenningen begeistert.

Für sie ist es praktisch als Projektleiterin der erste Stadtstrand, den sie mit ihrem Team vorbereitete. „Wir haben schon im Januar mit den Planungen begonnen”, so Cinja Schwer. Es sei alles glatt gegangen. Auch als es an die Programmgestaltung ging, sei alles gelaufen. „Wir hatten keine Probleme, Künstler und Akteure zu gewinnen, die Leute kamen auch auf uns zu”, so Cinja Schwer. Für sie war das ein deutliches Zeichen, dass der Stadtstrand mittlerweile gut etabliert ist.

Oberbürgermeister Jürgen Roth kocht Paella

Zu den Besonderheiten zählen die Aktivitäten der Tanzschule Seidel, die von Montag , 4. August, bis Mittwoch, 6. August, mit verschiedenen Mitmachaktionen für alle Altersklassen sich am Stadtstrand beteiligen wolle. Schon jetzt darf man sich auch auf Oberbürgermeister Jürgen Roth freuen, der am Freitag, 8. August, ab 15 Uhr Paella für den guten Zweck kochen wird. Am Mittwoch, 27. August, ist ab 18 Uhr eine Braut- und Abendmodenschau geplant.

Erstmals gibt es auch ein Open-Air-Kino. Von Montag, 1. September, bis Mittwoch, 3. September, werden täglich zwei ausgesuchte Filme gezeigt, die jeweils ab 16 Uhr und ab 19.30 Uhr zu sehen sind. „Wir bauen hierfür eine große Leinwand auf der Freitreppe auf”, kündigt Cinja Schwer an. Die Zuschauer könnten zu den kostenfreien Vorführungen eigene Stühle, Hocker oder Picknickdecken mitbringen.