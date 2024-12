Medizinische Versorgung in Horb Ein bisschen Hoffnung in der Kinderarzt-Krise?

Hoffnungsschimmer in der Kinderarzt-Krise oder doch nur Tropfen auf dem heißen Stein? Kinderärztin Oprea hat jetzt Verstärkung in der Praxis. Und Horbs Kinderarzt Michael Nagel geht in eine kleine „Verlängerung“.