Stadtspiel im Test: Viel Rätselspaß, etwas zu viel Instagram

Mit Stift und Papier bewaffnet durch die Stadt ziehen, Rätsel lösen, Punkte sammeln und Preise gewinnen – das neue Stadtspiel „Mossi Go 2.0“ soll zum Rausgehen und aktiv werden animieren. Gabor Izso und seine Frau vom Biotop-Shop „Izso Natur Art“ haben sich das Projekt ausgedacht. „Mossi“ ist eine Mooskugel in einem Glasgefäß, die der Inhaber sogar als Patent angemeldet hat Das Spiel gab es im Sommer bereits in der ersten Auflage, bei der man in der Stadt versteckte Karten suchen musste.Bei der Version 2.0 kann sich jetzt jeder, der mag, den ganzen Oktober lang einen Spielzettel im Biotopladen abholen und dann auf große Schnitzeljagd gehen. In 20 Geschäften in Lahr erhält man eine Karte mit einem Buchstabencode, wenn man das Codewort „Mossi“ nennt. Ein Rätsel führt einen dann zum nächsten Geschäft, eine Zusatz-Aufgabe über Instagram gibt Extrapunkte.

Am 30. Oktober ist Schluss, die Teilnehmer mit den meisten Punkten können Geldpreise, Glas-Biotope und Workshops gewinnen, so der Veranstalter. Unsere Redaktion hat das Spiel getestet.

Idee: Laut Veranstalter ist das Spiel Mossi Go 2.0 keine Eigenwerbung, sondern eine Initiative, um die Menschen wieder nach draußen und in die lokalen Geschäfte zu bringen. Von diesem Konzept sind die Autorinnen schon mal sehr überzeugt, denn das Ladensterben in Lahr bedauern auch sie. Sich spielerisch mal wieder in der eigenen Stadt umzuschauen, neue Läden zu entdecken und dabei noch etwas gewinnen zu können, klingt erstmal nach etwas, für das Lahr absolut die richtige Adresse ist.

Umsetzung: Das Rätselabenteuer führt vorbei an vielen grünen „Mossi“-Plakaten, mit denen sich diverse Schaufenster aktuell schmücken. Die Vermutung, dass man anhand der Aushänge die teilnehmenden Geschäfte bereits identifizieren kann, erweist sich indes als falsch, wie ein Mitarbeiter in einem der Läden mitteilt. Denn es gibt wohl weit mehr Plakate als teilnehmende Geschäfte.

Nicht ganz klar ist, wieso man die Läden in einer bestimmten Reihenfolge aufsuchen soll. Klar, das Rätsel bringt einen zum nächsten Geschäft, aber man hätte man nicht unbedingt mit der Nummer eins anfangen und der 20 aufhören müssen. Der Kreis schließt sich am Ende ohnehin. Nur eine einzige Ladenbesitzerin will überhaupt den Spielzettel sehen, um zu überprüfen, dass die Autorinnen die vorherigen Stationen wirklich gemeistert haben.

Spaßfaktor: Wenn man sich für Schnitzeljagd und Stadtrallye begeistern kann, wird einem das Spiel Spaß machen. Das Erlebnis der Autorinnen wird indes ein wenig davon gedämpft, dass man bei jeder Station für Zusatzpunkte eine Instagram-Story posten muss. Das ist am Ende fast mehr Arbeit als das Lösen der Rätsel und wirkt etwas konträr zu dem Konzept, rauszugehen und etwas Echtes zu erleben. Die Rätsel selbst sind vielfältig, mal etwas schwieriger, dann wieder leichter. Es gibt Fotos die zur nächsten Station führen, Koordinaten oder kryptische Hinweise. „Sucht am Rathausplatz einen Ort, an dem aus einem Moment Wirklichkeit wird“, steht beispielsweise auf einer der Hinweiskarten, oder „Sucht hier drinnen einen Gegenstand, den jeder Abenteurer braucht – und der heute in Blau auf euch wartet“.

Organisation: Die LZ-Checkerinnen haben die Menschen in den teilnehmenden Läden gefragt, wie oft in den vergangenen Wochen Spieler bei ihnen auf der Matte standen und das Codewort sagten. Beim Startpunkt „Izso Natur Art“ sind die Autorinnen Team Nummer 58. Die Antworten danach variieren sehr stark, in Station Nummer elf sind sie die siebten, bei Nummer 14 wiederum seien bereits 40 bis 50 Spieler vorbeigekommen, heißt es. Auf die Frage, warum die Ladenbesitzer sich dazu entschieden haben, an dem Projekt teilzunehmen, kommt fast einstimmig: „Wir sind gefragt worden und wollten gern unterstützen.“ Auf dem Instagram-Account des Veranstalters werden immer noch täglich viele Beiträge von Spielern geteilt. Da man an jeder Station etwas posten muss, kommt einiges zusammen. Auf den Bildern lassen sich auch die Orte erkennen, an denen sich die Spieler befinden (Die Aufgabe in einem Schuhgeschäft lautet zum Beispiel: „Fotografiere die Schuhwand im Laden und stell es online“). Wer bei einem Rätsel nicht weiterkommt, kann sich theoretisch also auch auf Instagram Hinweise holen.

Das Fazit

Als ein Manko erscheint die Instagram-Pflicht. Es wäre besser, wenn man auch am Spiel teilnehmen kann, ohne auf Social Media aktiv zu sein. Der Veranstalter schreibt dazu zwar, das wäre kein Problem, den Punktezettel könne man schließlich trotzdem ausfüllen. Allerdings hat man dann keine Chancen auf einen der Gewinne. Die allgemeine Idee und das grundsätzliche Konzept haben den Autorinnen aber richtig gut gefallen. Beim nächsten Mossi Go-Spiel könnte man vielleicht an einigen Ecken und Kanten noch feilen, um das Erlebnis für alle Generationen ansprechend zu gestalten. Dann könnte ein solches Spiel eine tolle Motivation für Jung und Alt sein, rauszugehen und seine Stadt neu zu entdecken.