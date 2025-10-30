Stadtspiel im Test: Viel Rätselspaß, etwas zu viel Instagram

Das Stadtspiel „Mossi Go 2.0“ in der Lahrer Innenstadt verspricht eine Entdeckungsrallye. Unsere Redaktion hat sich der Herausforderung gestellt.
Mit Stift und Papier bewaffnet durch die Stadt ziehen, Rätsel lösen, Punkte sammeln und Preise gewinnen – das neue Stadtspiel „Mossi Go 2.0“ soll zum Rausgehen und aktiv werden animieren. Gabor Izso und seine Frau vom Biotop-Shop „Izso Natur Art“ haben sich das Projekt ausgedacht. „Mossi“ ist eine Mooskugel in einem Glasgefäß, die der Inhaber sogar als Patent angemeldet hat Das Spiel gab es im Sommer bereits in der ersten Auflage, bei der man in der Stadt versteckte Karten suchen musste.Bei der Version 2.0 kann sich jetzt jeder, der mag, den ganzen Oktober lang einen Spielzettel im Biotopladen abholen und dann auf große Schnitzeljagd gehen. In 20 Geschäften in Lahr erhält man eine Karte mit einem Buchstabencode, wenn man das Codewort „Mossi“ nennt. Ein Rätsel führt einen dann zum nächsten Geschäft, eine Zusatz-Aufgabe über Instagram gibt Extrapunkte.