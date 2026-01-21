Stadtseniorenrat Schopfheim: Senioren- und Behindertenrat fusionieren

Der Schopfheimer Stadtseniorenrats sammelt Ideen. Angeregt wurde das Projekt „Nette Toilette“ aber auch die Einrichtung von Einsamkeits-Paten.
Der Sprecher der Stadtseniorenrats, Hannes Schneider, konnte im Besprechungsraum des Bezirksamtes rund 20 Gäste begrüßen. Zuerst würdigte er den vor kurzem verstorbenen Vorstand des Behindertenrates und Vorstandsmitglied der Stadtsenioren, Oliver Kröning. Dieser verstarb nach schwerer Erkrankung. Kröning vertrat im Gremium seit 2019 den Behindertenrat. Seit 2023 war er selbst im Vorstandsteam der Stadtsenioren aktiv. Schneider sagte: „Wir haben in ihm einen engagierten Mitstreiter verloren“.