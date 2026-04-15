Stadtseniorenrat Schopfheim: Mitwirkende mit Behinderung gesucht

Der Zusammenschluss von Behinderten- und Seniorenrat war Thema bei der jüngsten Sitzung der Stadtsenioren.
Bei der jüngsten Sitzung der Stadtsenioren erhielt Jürgen Fremd vom FöSS (Förderverein für das Stadtmuseum Schopfheim) das Wort. Er berichtete von den kulturellen Veranstaltungen des neugegründeten Vereins und regte bei den rund 20 Gästen der Stadtseniorensitzung eine Zusammenarbeit an. Insbesondere bei der am 15. Mai bis zum 2. August stattfindenden Ausstellung „Heimat“ zum 200. Todestag von Dichter Johann Peter Hebel (22. September 1826) freut sich der Verein auf Anregungen aus der Bürgerschaft.