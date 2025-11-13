Stadtseniorenrat Schopfheim: „Barrierefreiheit hat keinen Stellenwert“

Bei der jüngsten Sitzung des Stadtseniorenrates wurde vom Vorstand und Geschäftsführer des Georg-Reinhard-Hauses, Matthias Lang , die neue Einrichtungsleiterin Sevgi Tunca vorgestellt.
Tunca ist in Schopfheim geboren und ist hier wohnhaft, sie schilderte ihre berufliche Entwicklung: „Im Georg-Reinhard-Haus startete meine pflegerische Tätigkeit zunächst mit einem Praktikum, es schloss sich eine Pflegeausbildung an. Hier war ich 14 Jahre lang tätig“. Während einer längeren Zeit außerhalb Schopfheims sammelte sie in verschiedenen Pflegeheimen Erfahrungen und bildete sich weiter. Die außerhalb gemachten Erfahrungen würden das Haus bereichern und zeigen andere Perspektiven auf. Sie sagte: „Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Pflege ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Herzensangelegenheit“. Vorstand Lang freute sich darüber, dass die Mitarbeiter zum ersten Arbeitstag und Dienstantritt ein Schild mit der Aufschrift „Willkommen zuhause“ gefertigt hatten.