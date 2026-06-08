Stadtseniorenrat Schopfheim: Aufzug wieder außer Betrieb

1 Schon wieder defekt: Der Aufzug am Bahnhof. Foto: Gudrun Gehr Der Schopfheimer Stadtseniorenrat bemängelt, dass der Aufzug am Bahnhof nicht funktioniert und ein barrierefreies Bahnreisen nicht möglich ist.







Link kopiert



Der neu reparierte Aufzug beim Bahnhof Schopfheim ist erneut defekt, hieß es in der jüngsten Sitzung des Schopfheimer Seniorenrats. Der Aufzug hatte nach Monaten Reparaturen erst am 11. Mai den Betrieb wieder aufgenommen. Unverändert sei der Betreiber der S-Bahn-Linie trotz mehrfacher Aufforderung nicht in der Lage, für behinderte Personen rechtzeitig Durchsagen in den Waggons durchzuführen. So könnten betroffene Personen informiert werden, dass in Schopfheim ein Ausstieg für sie nicht möglich sei. Die Möglichkeit eines barrierefreien Ausstiegs beim Haltepunkt Schlattholz oder Schopfheim West sei möglich, eine Vorab-Information vorausgesetzt. Ein Bericht über die Aktivitäten des Ortsseniorenrates aus Steinen übernahm Georg Schenk. Bernd Sevecke berichtete von der „Themensammlung“ für das Vernetzungstreffen im Kreisseniorenrat am 18. Juni. Hannes Schneider bat für Schopfheimer Belange um Unterstützung des Kreisseniorenrates bei verkehrsrechtlichen Problemen, beispielsweise im Falle der Installation notwendiger Zebrastreifen oder nicht schlüssiger Temporeduzierungen.