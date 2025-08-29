Stadtrundfahrt durch Lörrach: Geschichte und Gegenwart auf der Spur

Als vorletzter Programmpunkt des Seniorensommers stand am Donnerstagmorgen eine Stadtrundfahrt an, bei der Oberbürgermeister Jörg Lutz die Historie vieler Lörracher Gebäude beleuchtete. Die Fahrt führte vom Busbahnhof zur Grenze in Stetten, hoch auf den Salzert, über die Wallbrunn- und Belchenstraße nach Brombach und über Hauingen, Haagen und Tumringen wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Die Industrialisierung brachte einen Aufschwung Am wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, der Burg Rötteln, führte die Route zwar nicht vorbei. Dafür kam Lutz gleich zu Beginn seiner Ausführungen auf die Burganlage als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Stadt zu sprechen. Dass Lörrach keine mittelalterliche Stadt ist, sei auf die späte Stadtgründung im Jahr 1682 zurückzuführen. Bis dahin habe sich das Leben oben auf Rötteln abgespielt. Viele historische Gebäude der Stadt seien erst in den Jahren 1860 bis 1890 entstanden, als Lörrach im Zuge der Industrialisierung und des Baus der Wiesentalbahn einen Aufschwung nahm. In dieser Ära entstanden etwa das Amtsgericht und die angrenzende Hebelschule, die Villa Aichele und das Brombacher Schloss, das die 45 Teilnehmer bei einem Erfrischungsstopp besichtigen konnten.

Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog führte durch das Schlössle, das nach der Zerstörung im 17. Jahrhundert 1880 von der Industriellenfamilie Großmann wiederaufgebaut wurde und heute das Standesamt der Lerchenstadt beherbergt. Ein deutlich jüngeres Verwaltungsgebäude ist der in den 1970er-Jahren erbaute „Lange Egon“, an dem der Bus als erstes vorbeifuhr. Mit seinen 17 Stockwerken ist er das höchste Rathaus Baden-Württembergs.

Rathaus als „Liebe auf den zweiten Blick“

Als „Liebe auf den zweiten Blick“ bezeichnete Lutz das Gebäude, das heute der Arbeitsplatz von 300 Menschen ist und „für 30 Millionen Euro aufwärts“ saniert werden muss.

Das Stichwort „Sanierung“ fiel auf der Busroute immer wieder. Laut Lutz sind in seiner Amtszeit bereits 90 Millionen Euro in die Instandsetzung von Lörracher Schulen und Turnhallen geflossen, trotzdem bleibt viel zu tun. Während die Fridolinschule in Stetten bereits in neuem Glanz erstrahlt, wartet die Hellbergschule in Brombach auf die Erneuerung. Vom Sanierungsbedarf der Grundschule Tumringen künden die am Dach gespannten Netze, die das Herabfallen von Ziegeln verhindern sollen. Doch hier ist Abhilfe in Sicht: Ab September entsteht neben dem Schulgelände eine Containerschule als Ausweichquartier, damit 2026 das 1909 erbaute Schulhaus modernisiert werden kann. Das Teichmattengebiet in der direkten Nachbarschaft ist bereits in den vergangenen Jahren umfassend saniert worden. Hier hat die Wohnbau laut Lutz durch die Modernisierung ihrer Liegenschaften dafür gesorgt, dass eine beliebte Wohngegend entstanden ist – ähnlich wie auf dem Salzert.

Die am Rande der Lörracher Satellitensiedlung errichtete Jugendherberge zog Anfang der 1980er Jahre politische Prominenz an, wie Lutz erzählte: Zur Grundsteinlegung 1980 kam der damalige baden-württembergische Kultusminister und spätere Bundespräsident Roman Herzog und zur Einweihung Bundespräsident Karl Carstens. Von der Vergangenheit Lörrachs als Industrie- und Handelsstandort künden noch einige Relikte wie der 85 Meter hohe KBC-Schornstein an der Wiese, das Lauffenmühle-Areal in Brombach und der ehemalige Sitz des Versandhauses Schöpflin in Haagen. Zukunft entsteht dagegen gerade durch den Bau des Zentralklinikum am Ortsrand von Hauingen, dessen Eröffnung laut Lutz jetzt für das erste Quartal 2027 zu erwarten ist.