Stadtrundfahrt durch Lörrach: Geschichte und Gegenwart auf der Spur

Auf einer Busrundfahrt mit Oberbürgermeister Jörg Lutz war viel über die bewegte Lörracher Geschichte und die aktuellen Herausforderungen der Lerchenstadt zu erfahren.
Als vorletzter Programmpunkt des Seniorensommers stand am Donnerstagmorgen eine Stadtrundfahrt an, bei der Oberbürgermeister Jörg Lutz die Historie vieler Lörracher Gebäude beleuchtete. Die Fahrt führte vom Busbahnhof zur Grenze in Stetten, hoch auf den Salzert, über die Wallbrunn- und Belchenstraße nach Brombach und über Hauingen, Haagen und Tumringen wieder zurück zum Ausgangspunkt.