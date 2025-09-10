Stadtrechtverleihung in Kandern: Das ganze Städtchen war damals auf den Beinen

Vor 75 Jahren, am 10. September 1950, wurde der Töpferstadt durch den badischen Staatspräsidenten Leo Wohleb zum zweiten Mal das Stadtrecht verliehen.

Durch Großherzog Karl Friedrich von Baden bekam Kandern mit Urkunde vom 19. Juli 1810 das Stadtrecht verliehen. Dabei war die Zahl der Einheimischen nicht ausschlaggebend. In Kandern lebten zu dieser Zeit nur 1320 Menschen. Vielmehr spielte die zentrale Funktion, das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Bedeutung eine entscheidende Rolle.

In der Verleihungsurkunde ist vom Marktflecken Kandern die Rede, von dessen ansehnlicher Bevölkerung, vom Gewerbefleiß und von der Betriebsamkeit seiner Einwohner. Diese Fakten veranlassten den badischen Landesherrn, Kandern zur Stadt zu erheben.

Zur Erinnerung an die Stadtrechtsverleihung fertigte der Kanderner Steinmetzmeister Ernst Rißmann (1863 bis 1927) aus einem Findling einen Gedenkstein, in den er auf der Vorderseite die zwei Jahreszahlen 1810 und 1910 eingravierte. Dieser Gedenkstein sollte an das 100. Stadtrechtsjubiläum erinnern, das im Beisein des Großherzogspaars Friedrich II. (1857 bis 1928) und Hilda (1864 bis 1952) von Baden auf dem Platz vor der Schule (heute Grundschule) gebührend gefeiert wurde.

100 Jahre Stadtrecht

Gleichzeitig fanden an Ort und Stelle die Einweihung des mehr als zwei Meter hohen Denkmals und die Eröffnung der viel beachtenden Kanderner Gewerbeausstellung statt. Zum Jubiläum ein zweifellos eindrucksvolles Programm mit den Hoheiten aus dem Hause Baden und anderen illustren Gästen.

Die erste Verleihungsurkunde des Großherzogs von 1810, mit der Kandern das Stadtrecht erhielt Foto: Stadtarchiv Kandern

Heute steht der Stadtstein, wie er in Kandern genannt wird, an der Hauptstraße gegenüber dem Forstamt in einer eigens dafür angelegten Blumenrabatte. Dem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, dass der Stein heute zwei weitere Jahreszahlen enthält: 1950 und 2010. Auch diese stehen in enger Verbindung zum Stadtrecht von Kandern.

Die Aberkennung

Die Machthaber der NS-Diktatur gaben 1935 eine neue Gemeindeordnung heraus. Diese abgeänderten Vorschriften waren ein zentraler Baustein der nationalsozialistischen Herrschaftsausübung auf lokaler Ebene und trugen zur Vereinheitlichung und Gleichschaltung der Kommunen wesentlich bei. Eine Folge davon war außerdem, dass einigen deutschen Städten das Stadtrecht durch Landesrecht aberkannt wurde. Auch Kandern blieb davon nicht verschont und durfte sich fortan nicht mehr Stadt nennen.

Der badische Staatspräsident Leo Wohleb gratuliert dem Kanderner Bürgermeister Wilhelm Stump (links) zur Wiederverleihung des Stadtrechts. Foto: Stadtarchiv Kandern

Nach dem Krieg setzten sich die hiesigen Bewohner dafür ein, das vom Großherzog verliehene Stadtrecht wieder zu bekommen. Zur großen Freude hatten ihre Bemühungen Erfolg. Die Wiederverleihung des Stadtrechts erfolgte vor 75 Jahren, am Sonntag, 10. September 1950, mit einer großen Feier inmitten des Städtchens.

Die Wiederverleihung

Dazu fand am Vormittag zunächst ein Gottesdienst statt, danach zogen die Kanderner in einem Festzug mit den geladenen Gästen und Honoratioren in Kutschen auf der mit grün-weißen Fähnchen (alte Stadtfarben von Kandern) geschmückten Hauptstraße entlang zum Blumenplatz und versammelten sich dort. Das ganze Städtchen war auf den Beinen.

Nachmittags trafen die Vertreter der Landesregierung und die Ehrengäste ein. Gegen 16.30 Uhr wurde der badische Staatspräsident Leo Wohleb (1888 bis 1955), begleitet von Innenminister Dr. Alfred Schüly (1889 bis 1977), auf dem Bürgermeisteramt herzlich empfangen.

Der Willkommenstrunk fiel wohl üppiger aus

Als höchster Repräsentant des seinerzeit noch eigenständigen Landes Baden nahm Wohleb die Wiederverleihung persönlich vor. Männergesangverein, Stadtmusik und andere örtliche Vereine umrahmten die Feier.

In der damaligen Tagespresse war zu lesen: „Nach einem Willkommenstrunk verbunden mit einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Wilhelm Stump (1890 bis 1963) begab sich der hohe Gast zur Tribüne auf den Blumenplatz, wo eine große Menschenmenge zur Wiedereinsetzung Kanderns in seine Stadtrechte versammelt war.“

Die Urkunde von 1950, mit der Kandern das Stadtrecht wieder verliehen wurde Foto: Stadtarchiv Kandern

Die Begrüßung auf dem (alten) Rathaus mag vielleicht kurz gewesen sein. Von Teilnehmern des Begrüßungskomitees ist jedoch überliefert und für Kandern nicht untypisch, dass der Trunk zum Empfang der Prominenz offensichtlich etwas üppiger ausgefallen sein muss, weshalb Staatspräsident Leo Wohleb bei seiner Ansprache auf dem Blumenplatz seine Hände nicht nur auf das Rednerpult gelegt, sondern auch versucht haben soll, sich an demselben festzuhalten. Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag wurde die Zahl 1950 in den Stadtstein gemeißelt.

200 Jahre Stadtrecht

Im Juli 2010 konnte nun Kandern sein 200-Jahre-Jubiläum als Stadt begehen. Wieder wurde kräftig gefeiert und abermals folgte hoher Besuch der Einladung nach Kandern.

Ein Nachkomme des Großherzogs, seine königliche Hoheit Max Markgraf von Baden (1933 bis 2022) nahm mit seiner Gattin Valerie Markgräfin von Baden und Prinzessin von Österreich, am Festakt in der Sporthalle der August-Macke-Schule teil.

Auch diese prominenten Besucher aus dem badischen Hochadel wurde ein Begrüßungstrunk gereicht. Allerdings nicht im Rathaus, sondern im ehemaligen Jagdschloss seiner Vorfahren, dem heutigen Kanderner Forstamt. Der Tradition entsprechend tranken der Markgraf und die Markgräfin den Wein aber nicht aus dem Glas, sondern aus dem wohl wertvollsten Trinkgefäß von Baden, aus der Goldenen Sau von 1605.

Mit vier Jahreszahlen

Aus Anlass dieser Feierlichkeiten erhielt der Stadtstein seine vierte Jahreszahl: 2010.