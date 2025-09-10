Stadtrechtverleihung in Kandern: Das ganze Städtchen war damals auf den Beinen

Vor 75 Jahren, am 10. September 1950, wurde der Töpferstadt durch den badischen Staatspräsidenten Leo Wohleb zum zweiten Mal das Stadtrecht verliehen.
Durch Großherzog Karl Friedrich von Baden bekam Kandern mit Urkunde vom 19. Juli 1810 das Stadtrecht verliehen. Dabei war die Zahl der Einheimischen nicht ausschlaggebend. In Kandern lebten zu dieser Zeit nur 1320 Menschen. Vielmehr spielte die zentrale Funktion, das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Bedeutung eine entscheidende Rolle.