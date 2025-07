Die Mitglieder der AfD im Wahlkreis Lahr haben den Kreissprecher der Partei und Lahrer Stadtrat Benjamin Rösch zum Direktkandidaten im Wahlkreis für die Landtagswahl 2026 gewählt. Das gibt Rösch selbst für seine Partei in einer Pressemitteilung bekannt.

Über die hohe Zustimmung von 95 Prozent zeigte sich der frischgewählte Kandidat dabei sehr erfreut und dankte den Parteifreunden für das Vertrauen. Der Wahl des Ersatzkandidaten Jürgen Pietraszyk, ebenfalls Stadtrat in Lahr, stimmten sogar alle anwesenden Mitglieder zu.

Rösch zeigt sich motiviert und kampfeslustig: „Ich freue mich auf die Herausforderung und verspreche, dass wir Sandra Boser und Marion Gentges stellen werden.“ Der Lahrer kritisiert die Abgeordneten von Grünen beziehungsweise CDU in der Mitteilung scharf. Sie hätten, so Rösch, „das mitzuverantworten, was in unserem Land geschieht.“ Der AfDler bezieht sich dabei zum einen auf die aktuelle Diskussion um 1440 Lehrerstellen, die, wie das Bildungsministerium kürzlich mitteilte, jahrelang aufgrund einer IT-Panne unbesetzt geblieben sind und zum anderen auf die Debatte um eine mögliche Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Lahr, die, so Rösch, „in der Stadt und in den Umlandgemeinden große Probleme verursachen wird“.

In den beiden anderen Wahlkreisen des Ortenaukreises hat die AfD bereits ihre Kandidaten gewählt. Im Wahlkreis Kehl ist dies Thomas Kinzinger, Kreisrat und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Rheinau (Ersatzkandidat: Dennis Frickel, Kreisrat) und im Wahlkreis Offenburg Taras Maygutiak, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Offenburg (Ersatzkandidat: Uwe Armbruster, Stadtrat in Offenburg).