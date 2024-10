Im Gemeinderat will er ein Macher sein

1 Jens Müssigmann mitten in der Innenstadt von Nagold. Foto: Michael Merk

Einer der drei neuen Gemeinderäte der Nagolder CDU ist Jens Müssigmann. Er will seine berufliche und kommunalpolitische Erfahrung einbringen und für eine bessere Vernetzung innerhalb der Stadt eintreten.









Er sei ein wenig über sein gutes Ergebnis überrascht gewesen. Auch in den Teilorten, in denen er nicht so bekannt sei, sagt der alteingesessene Vollmaringer. Umso mehr freut er sich über das entgegengebrachte Vertrauen.