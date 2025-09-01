Stadtranderholung in Horb: Zwei Wochen Safari mitten in der Stadt

200 Kinder haben in den ersten beiden Sommerferienwochen an der Stadtranderholung teilgenommen. So lautet die Bilanz der Organisatoren.
Zusammen mit 28 ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern organisierte das städtische Jugendreferat unter der Leitung der Schulsozialarbeiterinnen Christa Weißer, Lydia Frisch, Manuela Sacherer, Lea Strobel, Judith Flack, Nicola Höfer, Laura Schwanzer sowie Stadtjugendreferent Markus Guse und in Kooperation in der ersten Ferienwoche mit Gudrun Riegraf von der Lebenshilfe Horb/Sulz auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Safari – Stara goes wild“.