Die Stadtranderholung findet in der ersten Ferienwoche vom 4. bis 8. August und in der zweiten Ferienwoche vom 11. bis 15. August wie in den vergangenen Jahren am Schulzentrum auf dem Hohenberg statt.

Es können sich alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus dem Stadtgebiet anmelden. Die Stadtranderholung wird vom Jugendreferat der Stadt Horb in Kooperation mit der Lebenshilfe Horb/Sulz veranstaltet. Die Teilnehmendenzahl ist auf maximal 110 Kinder pro Woche begrenzt.

Lesen Sie auch

Kosten: 100 Euro pro Kind

Der Kostenbeitrag für Bustransfer, Verpflegung und Bastelmaterial beträgt 100 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen weniger. Bei Vorlage des Horbpasses ist die Teilnahme kostenfrei. Jeweils von Montag bis Freitag wird gemeinsam gebastelt, erkundet und gespielt. Ganz nach dem Motto „SAFARI – Stara goes wild“ können abwechslungsreiche und kreative Aktivitäten erlebt werden.

Breites Spektrum geboten

Die Erlebniswoche in der sechsten Ferienwoche vom 8. bis 12. September wird vom Jugendreferat der Stadt Horb in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern für Kinder in der Hohenberghalle auf dem Hohenberg angeboten.

Hier ist die Teilnehmendenzahl auf 60 Kinder begrenzt und die Kinder zwischen sechs und 13 Jahren haben dabei die Gelegenheit eine Woche voller Spaß, Spiel und Action im Bereich Sport, Handwerk, Natur, Kreativität, Gesundheit und viele Abenteuer zu erleben. Dabei können die Kinder an wechselnden Angeboten und Aktivitäten, auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, teilnehmen. Der Kostenbeitrag für Verpflegung und Materialien beträgt 90 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen weniger. In der Erlebniswoche ist kein Bustransfer möglich.

Ferienbetreuung geboten

Der Infoflyer mit allen Angeboten der Ferienbetreuung wurde bereits an alle Kinder in den Schulen im Stadtgebiet verteilt. Diese liegen auch in den Ortschaftsverwaltungen und dem Bürgerbüro der Kernstadt aus. Der Flyer kann auch auf der Homepage unter www.horb.de/jugendreferat heruntergeladen werden.

Ab Samstag, 1. Februar, können Anmeldungen online unter www.horb.ferienprogramm-online.de erfolgen. Weitere Informationen gibt es im Jugendreferat bei Lydia Frisch unter Telefon 0160/91 21 03 90 oder Christa Weißer unter Telefon 0171/ 7 40 12 26 oder per E-Mail an ferienwochen@horb.de. Auch in diesem Jahr bietet der Tageselternverein ergänzend zum Betreuungsangebot des städtischen Jugendreferates in enger Kooperation mit der Stadt eine Ferienbetreuung in allen anderen Ferienwochen für Kinder im Grundschulalter an.

Es gibt auch Ausflüge

Betreuungskräfte bieten den Kindern ein kunterbuntes Programm mit vielen sportlichen Aktivitäten, kreativen Angeboten, gemeinsamen Spielen, Ausflügen und vielen Überraschungen an.

Anmeldung und Infos sind beim Tageselternverein nur noch online unter: www.tev-fds.de (Rubrik: „Ferienbetreuung“) möglich. Weitere Informationen sind erhältlich bei Andrea Schlotter unter Tel. 07451/6 27 93 25 oder Sabrina de Santis unter Telefon 07451/62 35 52 oder ferienbetreuung@tev-fds.de