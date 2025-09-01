Stadtranderholung auf Langenhard: Betreuer von Kinder-Freizeit in Lahr lernen für das Leben

Ohne Ehrenamtliche, die die Aufsicht übernehmen, wäre die Lahrer Stadtranderholung nicht möglich. Wir haben mit Betreuern gesprochen, die sich dort engagieren.

Das große Zirkuszelt auf der Wiese oberhalb des Eingangs zum Freizeithof ist wieder eingeräumt und damit startklar. Anderes bleibt noch zu tun: Auf dem Gelände sind am Sonntag gegen 15 Uhr Hämmern und die Geräusche einer Zugsäge zu hören. Zwei Betreuergruppen bauen Hütten zusammen, die bei der Stadtranderholung auf dem Langenhard für die Verpflegung der Kinder eingesetzt werden sollen.

Moana Hoppler und Andreas Heilmann vom Schlachthof sind hauptamtlich auf dem Freizeithof. Die beiden und fünf andere, allerdings ehrenamtliche Mitarbeiter gehören zum Leitungsteam der Stadtranderholung. Sie sind bereits seit Freitag wieder auf dem Freizeithof, um alles für den „Ansturm“ der Kinder vorzubereiten. Die 50 Betreuer für die etwa 200 Kinder und Jugendlichen sind am Samstagmorgen dazugestoßen.

Die meisten Betreuer – junge Leute ab 16 Jahren – haben bereits Erfahrung, es ist nicht die erste Stadtranderholung, bei der sie nach dem Rechten sehen. Außer einem Vorbereitungswochenende haben alle eine Schulung mit Workshops durchlaufen. Das hat neben dem Erwerb von Know-How den Vorteil, dass sich alle bereits kennengelernt haben. Einer von ihnen ist Adam Heitzelmann, der zurzeit FSJler im Schlachthof ist. Da er die Freizeit bisher nur vom Hörensagen kennt, ist er am Sonntagmittag vor allem gespannt, was nach dem Start der zweiten Stadtranderholung am Montag alles auf ihn zukommen wird. Dabei ist er sich bereits sicher, dass er viel Spaß haben wird, auch wenn die Betreuertätigkeit herausfordernd wird, wie er vermutet.

Betreuer brauchen Geduld und Einfühlungsvermögen

Der 18-Jährige überlegt derzeit, ober er sich nach dem Jahr im Schlachthof für eine soziale Ausbildung oder ein Studium in der Richtung entscheidet. „Es könnte aber auch etwas Handwerkliches werden“, sagt er. Dass er gern handwerklich schafft, ist für die beiden Wochen auf dem Langenhard kein Nachteil, denn für die Betreuer gilt es auch immer wieder, mit anzupacken.

Arion Wiesler ist bereits zum sechsten Mal dabei. Er hat die Stadtranderholung ebenfalls als FSJler im Schlachthof kennengelernt. Vor drei Jahren war das. Wiesler lobt das Konzept, „vor allem das offene Angebot für die Kinder“. Die könnten basteln, malen oder auf andere Art kreativ sein, Fußball spielen (Heitzelmann und Wiesler betreuen die Sportgruppe) oder einfach nur schaukeln. Wonach ihnen gerade der Sinne steht.

Eine wichtige Erfahrung für ihn sei gewesen, dass die Betreuer an dieser Aufgabe wachsen, sagt Wiesler im Gespräch. Sie würden viel über den Umgang mit Kindern lernen. Etwa, dass es Geduld und Einfühlungsvermögen braucht. Aber auch, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen – dafür, dass die Kinder eine gute Zeit haben und nichts Negatives passiert. Beruflich will Wiesler später aber etwas ganz anderes machen – er möchte Geowissenschaften studieren.

Für Hoppler, Heilmann und die sie unterstützenden Betreuer galt es zunächst, alles wieder einzurichten. Das große Zirkuszelt war zwar in der nach der ersten Stadtranderholung zu Beginn der Sommerferien stehen geblieben. Aber da andere Gäste die Häuser des Freizeithofs in den vergangenen Wochen genutzt haben, hatte das Team nach der ersten Freizeit alles Bewegliche weggeräumt. Es gibt, das ist bei beiden Freizeiten gleich, sehr verschiedene Spiel- und Werkstätten, die rund um den Hof und wetterfest den Teilnehmern viel Abwechslung bieten.

Die Kinder werden nach der Anmeldung in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Da wird vorwiegend nach dem Alter entschieden. „Wir berücksichtigen aber auch Wünsche“, sagt Hoppler. Organisatorisch gibt es vier Großgruppen, die dann noch einmal in je fünf Kleingruppen unterteilt sind. Alle erhalten eigene Betreuer.

Die Kinder kommen täglich gegen 9 Uhr mit vier Bussen an. Allerdings etwas zeitversetzt, was die Lage vor Ort etwas entspannt, da sich die jeweils 50 eintreffenden Kinder schnell verteilen.

Die Ferienfreizeit am Ende der Sommerferien, die am Montag begonnen hat und die am Sonntag beim Besuch unserer Redaktion von den Betreuern vorbereitet wurde, unterscheidet sich nur in Details von der ersten Auflage. Erneut ist das Motto außerirdisch, nur heißt es dieses Mal „Affe, der Planet“. Wie bereits berichtet, hieß die erste Freizeit „InterstelLahr“.