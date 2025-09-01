Stadtranderholung auf Langenhard: Betreuer von Kinder-Freizeit in Lahr lernen für das Leben

Ohne Ehrenamtliche, die die Aufsicht übernehmen, wäre die Lahrer Stadtranderholung nicht möglich. Wir haben mit Betreuern gesprochen, die sich dort engagieren.
Das große Zirkuszelt auf der Wiese oberhalb des Eingangs zum Freizeithof ist wieder eingeräumt und damit startklar. Anderes bleibt noch zu tun: Auf dem Gelände sind am Sonntag gegen 15 Uhr Hämmern und die Geräusche einer Zugsäge zu hören. Zwei Betreuergruppen bauen Hütten zusammen, die bei der Stadtranderholung auf dem Langenhard für die Verpflegung der Kinder eingesetzt werden sollen.