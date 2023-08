Spielgeräte, Roller, ein großes Zirkuszelt und tobende Kinder, wohin das Auge reicht. Schon beim Betreten des Feizeithofs auf dem Lahrer Langenhard wird klar: Hier ist alles andere als Langeweile angesagt. Das bestätigt auch Jessica Seger vom Schlachthof, Kinder, Jugend und Kultur Lahr: „Hier ist immer etwas los.“ In einem Pressegespräch am Donnerstagmorgen verriet sie, wie der Alltag in der Stadtranderholung aussieht und vor allem: Was den Kindern dort geboten wird.

„Insgesamt haben wir hier 250 Kinder“, erklärte die Pädagogin. „Diese werden an Sammelhaltestellen von jeweils vier Bussen abgeholt und kommen um 8.45 Uhr hier an“, beschreibt Seger den Ablauf. Dort angekommen, gibt es für die Schüler reichlich Möglichkeiten: „Wir haben verschiedene Spiel- und Werkstätten, ein Atelier, Sportangebote und ein Ferienmotto.“

Voller Einsatz: Unter Aufsicht der Betreuer haben die Schüler die Möglichkeit, sich beim Ringen zu messen. Foto: Piskadlo

Letzteres sei in diesem Jahr das Thema „Zauberwelt“ – eine Geschichte, die über beide Wochen von den Teilnehmern gestaltet wird. So werden Kostüme gebastelt, Bilder gemalt oder auch Angebote organisiert. Am Mittag komme ein Caterer, dann wird zusammen gegessen. Gegen 16.30 Uhr werden die Kinder von den Bussen zurückgebracht, bis dahin haben die Schüler freie Wahl, wie sie ihre Zeit auf dem Ferienhof verbringen. „Das klappt sehr gut“, so Seger aus Erfahrung.

Auch auf Regen ist das Team vorbereitet

Doch was passiert, wenn es regnet? „Dann verlegen wir alles nach drinnen“, so Lisa Sprauer, duale Studentin, die ebenfalls beim Freizeithof arbeitet. „Dafür haben wir einen speziellen Regen-Plan erstellt.“ Dafür habe man die Kinder in feste Kleingruppen aufgeteilt, mit der Aufgabe, sich kleine Hütten aus Holz zu bauen. „Bei Regen können sie in ihre Hütten gehen, in das Zirkuszelt oder in die anderen Gebäude“, zählte Sprauer auf. „So verteilt sich das Geschehen auch bei Regen auf mehrere Orte.“

Damit das Ganze umsetzbar ist, braucht es neben Vorbereitungen und Kindern auch das Betreuer-Team. Dieses besteht in diesem Jahr laut Seger aus 40 Angestellten und 15 Ehrenamtlichen. „Wir haben aber auch 15 sogenannte ’Schnuppis’.“ Das sind junge Betreuer im Alter von 13 bis 15 Jahren, die den Alltag mitgestalten und Programme übernehmen. „Häufig sind das Jugendliche, die früher selbst hier die Ferien verbracht haben und nun das Team unterstützen wollen“, weiß Seger. Zwar werde das Angebot rege genutzt, die Suche nach Personal sei aber eine große Herausforderung: „Wir sind immer auf der Suche – auch schon für nächstes Jahr. Wir sagen immer: Nach der Stadtranderholung ist vor der Stadtranderholung.“

Kinder können sich auch abwaschbare Tattoos verpassen lassen. Foto: Piskadlo

Dabei sei der Ferienhof nicht nur für Kinder eine erlebnisreiche Erfahrung – auch für Betreuer kann diese Zeit “sehr lehrreich“ sein. „Man hat große Verantwortung und kann viel Berufserfahrung sammeln.“

Auch Harry Ott, Abteilungsleiter Bildung und Sport der Stadt Lahr, ist von dem Ferienprogramm überzeugt: „Es ist wichtig, dass wir dieses Angebot haben. Die Kinder erfahren tolle Erfahrungen und bekommen die Möglichkeit, mit Materialien wie Holz zu arbeiten. Damit fängt auch bereits die erste Berufsorientierung an. Betreuer und Kinder erleben hier wertvolle Dinge, von denen beide Seiten langfristig profitieren.“

Info – Weiteres Angebot

Die nächste zweiwöchige Stadtranderholung auf dem Langenhard fängt am 28. August an. Diese ist laut Seger eher auf Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren ausgerichtet. Anmeldungen sind nicht mehr möglich: „Wir sind voll besetzt“, so Seger.