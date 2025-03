Stadträte müssen entscheiden: Bleibt das Null-Euro-Ticket am Samstag in VS nun dauerhaft?

Bleibt das Null-Euro-Ticket am Samstag in VS nun dauerhaft?

1 Auch auf den Bussen in VS wird für den kostenlosen ÖPNV an Samstagen geworben. Foto: Marc Eich

Ein Jahr lang konnten in VS an Samstagen Bus und Bahn kostenlos genutzt werden. Nun müssen die Stadträte entscheiden, ob das Null-Euro-Ticket beibehalten werden soll. Eine aktuelle Auswertung zeigt: Die Ergebnisse sind nicht so eindeutig, wie erhofft.









Die Ziele des kostenlosen Nahverkehrs an Samstagen in der Doppelstadt waren klar: Mehr Menschen in Busse und Bahnen bringen, den CO2-Ausstoß reduzieren und die Attraktivität der Innenstädte steigern. Seit 1. Januar 2024 gibt es deshalb das Null-Euro-Ticket in VS. Eine Umfrage sollte klären, ob das Angebot auch tatsächlich Wirkung zeigt.