Die Haushaltsberatung in Lahr hatte es in sich. AfD und Grüne bemängelten, freilich mit anderem Fokus, zu wenige Sparmaßnahmen. Die SPD stellte einen brisanten Antrag.
Um 17 000 Euro wird sich der Lahrer Haushalt für das kommende Jahr verbessern. Das ist das Ergebnis der Haushaltsberatungen im Haupt- und Personalausschuss am Montag. Mehr im Gedächtnis als diese im Vergleich zum Gesamtetat von 193 Millionen Euro verschwindend geringe Summe bleiben die Stellungnahmen der Stadträte. Die kritisierten die Verwaltung für mangelnden Sparwillen in den vergangenen Jahren.