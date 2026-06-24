Stadtradeln Zollernalbkreis: Es wird tüchtig gestrampelt, Kilometerzahl klettert rasch

240 Teams beteiligen sich im Zollernalbkreis am Stadtradeln. Richtig Lust dazu machte bereits der offizielle Auftakt auf der Alb bei der „Tour de Burladingen“.
Das Stadtradeln läuft: Trotz Hitze treten dieser Tage im gesamten Zollernalkreis ebenfalls Radler aus vielen Gemeinden kräftig in die Pedale. Der offizielle Auftakt fand in Burladingen auf dem Marktplatz statt. Auch Landrat Günther-Martin Pauli war zugegen – natürlich mit dem Drahtesel. Er und Burladingens Bürgermeister Davide Licht begrüßten die Anwesenden, bevor sie sich selbst in die Sättel schwangen.