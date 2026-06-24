Stadtradeln Zollernalbkreis: Es wird tüchtig gestrampelt, Kilometerzahl klettert rasch

240 Teams beteiligen sich im Zollernalbkreis am Stadtradeln. Richtig Lust dazu machte bereits der offizielle Auftakt auf der Alb bei der „Tour de Burladingen“.

Das Stadtradeln läuft: Trotz Hitze treten dieser Tage im gesamten Zollernalkreis ebenfalls Radler aus vielen Gemeinden kräftig in die Pedale. Der offizielle Auftakt fand in Burladingen auf dem Marktplatz statt. Auch Landrat Günther-Martin Pauli war zugegen – natürlich mit dem Drahtesel. Er und Burladingens Bürgermeister Davide Licht begrüßten die Anwesenden, bevor sie sich selbst in die Sättel schwangen.

Burladingen bot sich an dem Tag für Stadtradeln-Teilnehmer deshalb an, weil hier wieder die eintägige „Tour de Burladingen“ für Fahrradfahrer aller Couleur und jeden Alters stattfand. Wie immer hatten sich neben sportlich ganz Ambitionierten dazu wieder solche eingefunden, die nur gemütlich einen Teil der möglichen Gesamtstrecke erkunden wollten, darunter Familien mit Kindern, teils von weit auswärts. Die Stadtradler wiederum konnten auf bestens ausgebauten Wegen im Burladinger Stadtgebiet schon einmal die ersten Kilometer sammeln.

Stationen boten Erfrischungen – und mehr

Heiß war's, doch wie immer waren Stationen mit Erfrischungen vorhanden. Die erste befand sich am Start auf dem Burladinger Marktplatz, wo der Förderverein „Bürger helfen Bürger“ die Bewirtung übernahm. Dort wurde zudem ganztägig ein kostenloser Rad-Check angeboten.

Ebenfalls mit am Start und später in den Sätteln: Landrat Günther-Martin (l.) und Burladingens Bürgermeister Davide Licht. Sie eröffneten das Stadtradeln und zugleich die „Tour de Burladingen“. Foto: Hubert Pfister

Auf der offiziell ausgewiesenen Strecke ging es weiter nach Gauselfingen, wo die Narrenzunft Schnägäg mit Getränken bereitstand; weiter zur Albmühle bei Stetten. Wer es nicht eilig hatte, nahm an einer Führung durch die Mühle teil. Beim Feuerwehrhaus Stetten lud die Ortswehr zur Hockete ein, beim Sportheim Weilerwiesen bewirtete der Förderverein TV Melchingen.

Nachfolgend war es möglich, den Weg zum Feuerwehrhaus Salmendingen einzuschlagen; weiter zur Markthockete des Musikvereins Ringingen und ins Nikolausheim Hausen zum Erfrischungsstand der Gleitschirmflieger Zollernalb. Eine weitere Station befand sich auf dem Modellflugplatz zwischen Stetten und Ringingen. Wer mochte, konnte einer der Flugvorführungen beiwohnen.

Bier für die größte Gruppe

An jeder Station lagen Aufkleber für die Teilnahme an einer Verlosung aus. Firmen und Organisationen aus Burladingen haben dafür unter anderem einen Wanderrucksack, Freikarten und zahlreiche Einkaufsgutscheine gestiftet. Radler, die sich alle Aufkleber erstrampelt, die komplette Tour bewältigt haben, besitzen die Chance einen Bio-Geschenkkorb zu gewinnen. Der größten Teilnehmergruppe winken drei Kisten Bier, dem jüngsten Teilnehmer eine Familien-Alpakawanderung und auf die vier ältesten warten Trinkflaschen.

240 Teams sind dabei

Die „Tour de Burladingen“ ist beendet, das Stadtradeln geht bis 11. Juli weiter. Bis dahin kann man Kilometer sammeln. 240 Teams aus Vereinen, Freizeitgruppen oder Stadtverwaltungen haben sich angemeldet. Laut Auswertung wurden, Stand Dienstag, von 1315 Aktiven bereits über 63.000 Kilometer zurückgelegt. (www.stadtradeln.de/zollernalbkreis)

Eine internationale Aktion

Umwelt

Beim Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Mit der internationalen Kampagne soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden, denn jeder Kilometer spart CO2-Emissionen. Zugleich fördert die Aktion die Radwegeplanung der Kommunen.