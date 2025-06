Viele Jahre lag Aichhalden ganz vorn im Landkreis Rottweil beim Wettbewerb Stadtradeln. Im vergangenen Jahr hatte sich zwar Schiltach auf Anhieb den Sieg mit 12,04 Kilometern pro Einwohner geholt – doch in diesem Jahr beginnt der Zähler zum Auftakt wieder bei Null.

Da Aichhalden in den Vorjahren immer sehr gute Teilnehmer- und Kilometerzahlen aufweisen konnte, so Bürgermeister Michael Lehrer, startet der kreisweite Auftakt für diese Veranstaltung am Freitag, 27. Juni, um 14.30 Uhr, in Aichhalden.

„Es ist mittlerweile hier eine etablierte Veranstaltung, bei der sich durchaus auch eine gewisse Rivalität zwischen den Gruppen, die sich bewerben, breit gemacht hat“, freut sich der Bürgermeister über das große Interesse am Radfahren in beiden Teilorten Aichhalden wie Rötenberg.

Und so setzt Lehrer darauf, dass seine Gemeinde in diesem Jahr wieder ganz vorn mit dabei ist – und hat auch die Chance gleich beim Auftakt der Aktion im Landkreis Rottweil, bereits am ersten Tag gut zu punkten.

Auftakt vor dem Aichhalder Rathaus

Denn nach einer Begrüßung am Aichhalder Rathaus durch den ersten Landesbeamten des Kreises, Hermann Kopp sowie ihm selbst, starten als Auftaktveranstaltung in der Gemeinde drei rund zweistündige Touren, bei denen die ersten Kilometer gesammelt werden können. Hierzu sind natürlich auch alle Radfahrer aus dem ganzen Landkreis eingeladen.

Nicht nur für E-Biker

Der Schwarzwaldverein Aichhalden bietet dabei eine Tour nicht nur für E-Bike-Fahrer von Aichhalden über den Flugplatz, zum Staffelbach, nach Fluorn, Winzeln und zum Tiergehege Waldmössingen sowie über Heiligenbronn wieder zurück. Sie ist 25 Kilometer lang und führt über 300 Höhenmeter.

Bis nach Römlinsdorf

Die Tour, zu der der Tennisclub Aichhalden/Rötenberg zum Mitradeln einlädt, ist 35 Kilometer lang, überwindet 420 Höhenmeter und führt über Waldmössingen, Winzeln, Fluorn, Römlinsdorf und Rötenberg zurück.

Mountainbike-Tour

Eine sportliche Mountainbike-Tour bieten die Rötenberger Mountainbiker bei einem Schwierigkeitsgrad von S0 bis S1 (bei einer Skala bis S5) sowie einzelnen Passagen mit S2 über Alter, Rohrbach, Schwankenhof, Kaibach, Muckenreute, Winterhalde, Tannengrund, Dachsloch und Brandsteig wieder zurück nach Aichhalden. Dabei geht es über 28 Kilometer und 650 Höhenmeter.

Den gemeinsamen Abschluss finden dann die Touren anschließend bei einem Radvesper in der Festplatzanlage Aichhalden.

Stadtradeln

Mitmachen

kann jeder Interessierte für seine Kommune. Registrierungen sind unter Stadtradeln.de oder in der Stadtradeln-App möglich.

Die Aktion

läuft im Landkreis Rottweil vom 27. Juni bis 17. Juli