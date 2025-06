Stadtradeln startet am 1. Juli

1 Einige Teilnehmer aus dem Team Stadtverwaltung, das sich am Stadtradeln beteiligt, angeführt von Bürgermeister Jonathan Berggötz (mit Helm). Foto: Stadt Bad Dürrheim Am 1. Juli startet die Aktion Stadtradeln in Bad Dürrheim. Die Bürger können auf dem Rad wieder Kilometer sammeln.







Die Stadt Bad Dürrheim ist auch in diesem Jahr wieder beim Stadtradeln dabei. Von Dienstag, 1. Juli, bis Montag, 21. Juli, sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich auf den Sattel zu schwingen und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen – ob zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.