Stadtradeln Nagold: Ein Signal für den Ausbau des Radverkehrs

Als starkes Signal, den Radverkehr weiter zu fördern und auszubauen, wertet Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann das Ergebnis des Stadtradelns 2025. Das erreichte Rekorde.
487 Teilnehmer in 41 aktiven Teams plus vier radelnde Gemeinderäte beteiligten sich in diesem Jahr beim Stadtradeln in Nagold. Rekordwerte, die unter anderem auch zu einer Vermeidung von knapp 23 Tonnen CO₂-Ausstoß geführt hätten, wie Kevin Mack, Klimaschutzbeauftragter der Stadtverwaltung Nagold, bei der Ehrung von Teilnehmern vor dem Nagolder Rathaus herausstellte.