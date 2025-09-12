Stadtradeln Nagold: Ein Signal für den Ausbau des Radverkehrs

Als starkes Signal, den Radverkehr weiter zu fördern und auszubauen, wertet Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann das Ergebnis des Stadtradelns 2025. Das erreichte Rekorde.

487 Teilnehmer in 41 aktiven Teams plus vier radelnde Gemeinderäte beteiligten sich in diesem Jahr beim Stadtradeln in Nagold. Rekordwerte, die unter anderem auch zu einer Vermeidung von knapp 23 Tonnen CO₂-Ausstoß geführt hätten, wie Kevin Mack, Klimaschutzbeauftragter der Stadtverwaltung Nagold, bei der Ehrung von Teilnehmern vor dem Nagolder Rathaus herausstellte.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann gab bekannt, dass die Teilnehmer in den drei Aktionswochen gemeinsam 138 255 Kilometer zurückgelegt hätten. Damit sei man Kreismeister in diesem Jahr. Auf Rang zwei folgte die Stadt Calw, die 112 569 Kilometer addierte vor dem drittplatzierten Neubulach mit 64 485 Kilometern.

Beleuchtung in Hochdorf gefördert

Großmann bezeichnete das Ergebnis nicht nur als starkes Signal in Sachen Klimaschutz, man verstehe dies auch als klare Aufforderung, den Radverkehr weiter zu fördern und auszubauen. Dabei nannte Großmann die Verbindungen von Schietingen nach Hochdorf sowie vom Steinberg nach Vollmaringen. Für die geplante Beleuchtung von Hochdorf zum Bahnhof sei man in der Förderung.

Neben den Teilnehmerurkunden für alle Teams wurden auch die jeweils drei Erstplatzierten in den verschiedenen Wertungen mit Urkunden und Gutscheinen bedacht. Der ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrradclub – Ortsgruppe Nagold wurde für seinen unterstützenden Einsatz bei der Bewerbung des Stadtradelns sowie für die aktive Teilnahme ausgezeichnet.

Teams mit den meisten Kilometern SV Vollmaringen 25 256,2 Kilometer, Die Velologe 15 909,3 Kilometer; ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrradclub 10 431,1 Kilometer.

Teams mit den meisten Kilometern – Kategorie Kitas und Schulen Waldkindergarten Hochdorf 8607,4 Kilometer, Otto-Hahn-Gymnasium Nagold 2702 Kilometer, Städtische Kindertagesstätte Hochdorf 2046,9 Kilometer.

Team mit den meisten Kilometern pro Kopf Funbiker 1842,5 Kilometer, Die Velologe 757,6 Kilometer, Schietingen Aktiv 519,3 Kilometer.

Damen mit den meisten Kilometern Heike Rink (Funbiker) 1854,3 Kilometer, Nina Thöni (Offenes Team Nagold) 1180,0 Kilometer, Christine Joß (Die Velologe) 1041,7 Kilometer.

Herren mit den meisten Kilometern Markus Strinz (SV Vollmaringen) 2718,1 Kilometer, Adolf Goll (SV Vollmaringen) 2319,4 Kilometer, Roland Rink (Funbiker) 2064,3 Kilometer.