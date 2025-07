Die Aktion „Stadtradeln“ ist zu Ende gegangen. Dabei ging es darum, in Teams möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auch in Wildberg haben 157 aktiv mitgemacht und ihre Fahrten und Kilometerstände eingetragen.

In diesen 21 Tagen haben die Wildberger stolze 40.261 Kilometer gesammelt – das ist länger als der Erdumfang. Dafür haben die elf Teams 1929 Fahrten benötigt, also im Schnitt rund 20,5 Kilometer pro Fahrt. So haben sie umgerechnet sieben Tonnen CO2 eingespart. Zum Vergleich: Ein Deutscher verbraucht im Schnitt pro Jahr 10,3 Tonnen.

Schaut man sich die Kilometerstände an, sind die 38 Teilnehmer als personenstärkstes Team weit in Führung. 556 Fahrten hat es gebraucht, um 12933 Kilometer zusammenbekommen – also mehr als ein Viertel der gesamten Wildberger Kilometer.

Platz zwei machte mit deutlichem Abstand die PhysioWElt Wildberg mit 5935 Kilometern und 262 Fahrten. Hier waren 35 Teammitglieder dabei. Das macht 170 Kilometer pro Kopf.

Platz drei ging an das „Racingteam“ Gültlingen mit 4511 Kilometern, 266 Fahrten und 17 Teilnehmern.

Kilometer pro Kopf lassen Ranking anders aussehen

Schaut man sich allerdings an, wie viele Kilometer die einzelnen Teammitglieder im Schnitt gefahren sind, sieht das Siegertreppchen ein wenig anders aus. Die „Sonnenwald Physiotherapie“ hatte „nur“ neun Radler, die jeweils 367 Kilometer im Schnitt gefahren sind – und damit in dieser Kategorie den ersten Platz erreicht haben.

Dicht dahinter, auf Platz zwei, ist das Bildungszentrum mit 340 Kilometern pro Kopf. Den dritten Platz haben die 13 Teilnehmer von der freiwilligen Feuerwehr Wildberg mit 282 Fahrten erreicht, sie sind insgesamt 3670 Fahrten gefahren.

Die weiteren Plätze nach Kilometer pro Kopf gehen an das „Hölzel Radteam“ (278 Kilometer pro Kopf, zwölf Mitglieder), das Racingteam Gültlingen (265 Kilometer pro Kopf, 17 Teilnehmer), das Offene Team Wildberg (215 Kilometer pro Kopf, drei Teilnehmer), die Rathaus Radler (210 Kilometer pro Kopf, neun Teilnehmer), die Grundschule Wildberg-Effringen (179 Kilometer pro Kopf, 22 Teilnehmer) und die Physiowelt Wildberg (170 Kilometer pro Kopf, 22 Teilnehmer) sowie das Team Sulz (eine Person meldete ihre Kilometer: 111).

Keine Angaben gab es von den registrierten Teammitgliedern vom Team BIKERS CLLCTV. Diese hatten keine Fahrten oder Kilometer angegeben.

An insgesamt gefahren Kilometern geht der vierte Platz an Die Grundschule Wildberg-Effringen (3930 Kilometer, 267 Fahrten, rund 14,7 km/Fahrt), der fünfte an die Freiwillige Feuerwehr (3670 Kilometer, 120 Fahrten, 30,6 km/Fhart), das Hölzel Radteam (3332 Kilometer, 136 Fahrten, 24,5 km/Fahrt), Platz sechs an die Sonnenwald Physiotherapie (3301 Kilometer, 217 Fahrten, 15,2 km/Fahrt), die Rathaus Radler (Platz 8, 1893 Kilometer, 57 Fahrten 33,2 km/Fahrt), das Offene Team Wildberg (646 Kilometer, 40 Fahrten, 16,15 km/Fahrt), sowie das Team Sulz (111 Kilometer, acht Fahrten, 13,9 km/Fahrt).

30 Kilometer pro Fahrt und mehr

Am meisten Mitglieder hatte das Bildungszentrum, die meisten Fahrten zurückgelegt hat dieses Team ebenfalls. Die im Schnitt längsten Fahrten haben die Teams Rathaus Radler mitt 33,2 Kilometern, das Team der Freiwilligen Feuerwehr mit 30,6 Kilometern und das Hölzel Radteam mit 24,5 Kilometern absolviert.