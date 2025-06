Werden die 45 000 Kilometer in diesem Jahr übertroffen?

Stadtradeln in Schiltach

1 Bürgermeister Thomas Haas ruft zur Teilnahme an der Aktion Stadtradeln auf. Foto: Stadt Schiltach Schiltach beteiligt sich erneut an der Aktion Stadtradeln, die in diesem Jahr vom 27. Juni bis zum 17. Juli stattfindet.







Link kopiert



Als begeisterter Radfahrer ruft Bürgermeister Thomas Haas dazu auf, auch in diesem Jahr wieder an der Stadtradeln-Aktion in Schiltach teilzunehmen.