Stadtradeln in Nagold

1 Auch in Nagold wird beim „Stadtradeln“ eifrig in die Pedale getreten. Foto: Laura Nickel/Klima-Bündnis Seit 30. Juni ist Nagold wieder im Stadtradel-Fieber. In zehn Tagen haben die Nagolder Radfahrer bereits fast 53 000 Kilometer zurückgelegt. Doch es ist erst Halbzeit.







Es ist fast schon eine Tradition in Nagold. Auch 2025 nehmen wieder viele Radfahrer an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Start der Aktion war am 30. Juni. Das Ende ist für den 20. Juli vorgesehen.