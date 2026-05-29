Stadtradeln in Müllheim: Fahrrad fahren und möglichst viele Kilometer sammeln

Die Stadt Müllheim ist vom 14. Juni bis zum 4. Juli. zum sechsten Mal beim Stadtradeln dabei.
Bei der internationalen Kampagne Stadtradeln soll das Rad als umwelt- und klimafreundliches Verkehrsmittel beworben werden und animieren, mehr Rad statt Auto zu fahren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Müllheim. Das Ziel: in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln. Es zählen dabei alle Radfahrten, also Arbeitswege, Schulwege, Einkaufswege oder Wege in der Freizeit.