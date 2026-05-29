Stadtradeln in Müllheim: Fahrrad fahren und möglichst viele Kilometer sammeln

Die Stadt Müllheim ist vom 14. Juni bis zum 4. Juli. zum sechsten Mal beim Stadtradeln dabei.

Bei der internationalen Kampagne Stadtradeln soll das Rad als umwelt- und klimafreundliches Verkehrsmittel beworben werden und animieren, mehr Rad statt Auto zu fahren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Müllheim. Das Ziel: in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln. Es zählen dabei alle Radfahrten, also Arbeitswege, Schulwege, Einkaufswege oder Wege in der Freizeit.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Müllheim mit 428 aktiven Radlern in 27 Teams am Stadtradeln teilgenommen. Zusammen haben sie in den drei Wochen 103.455 Kilometer (241 Kilometer pro Teilnehmer) und somit 16 Tonnen CO2-Vermeidung erradelt, heißt es.

Auch der Bürgermeister radelt mit

Dieses Jahr koordiniert wieder der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Aktion. Die teilnehmenden Gemeinden und Städte des Landkreises fahren alle im selben Zeitraum. „Nach unserem tollen Ergebnis im letzten Jahr möchte ich alle Müllheimerinnen und Müllheimer ermutigen, wieder in die Pedale zu treten. Gemeinsam mit den anderen Gemeinden im Landkreis können wir zeigen, wie stark unsere Region für nachhaltige Mobilität einsteht“, wird Bürgermeister Martin Löffler in der Mitteilung zitiert, der auch selbst wieder mitradeln wird. „Jeder Kilometer zählt – für unsere Gesundheit, unser Klima und unsere Lebensqualität.“

Unsere Empfehlung für Sie Stadtradeln in Lörrach Gemeinsam für das Klima strampeln Interessierte sind wieder dazu aufgerufen, sich drei Wochen lang an der Aktion Stadtradeln zu beteiligen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/muellheim, dort kann man sich auch anmelden. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe namens „Stadtradeln in Müllheim“, zu finden unter www.facebook.com/groups/stadtradeln.in.muellheim. Ein Instagram-Hashtag lautet #stadtradelnmuellheim.