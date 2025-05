17 Fahrer in vier Teams sind schon gemeldet

Stadtradeln in Haiterbach

Es ist wieder Fahrradzeit. Foto: Animaflora PicsStock - stock.adobe.com Haiterbach nimmt an der Stadtradeln-Aktion teil. Sie läuft von 30. Juni bis 20. Juli.







In Haiterbach wird wieder geradelt: Ab 30. Juni nimmt die Kuckucksstadt erneut an der Aktion »Stadtradeln« teil. Dabei handelt es sich um eine Kampagne des Klima-Bündnisses, an der sich der Landkreis Calw zum drittem Mal beteiligt.