Stadtradeln in Freudenstadt: „Rathausrenner“ kommen in Fahrt

Die Stadt Freudenstadt hat die erfolgreichsten Einzelfahrer und Teams aus dem Stadtgebiet geehrt, die an der Aktion Stadtradeln des Landkreises Freudenstadt teilgenommen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die „Rathausrenner“ waren wieder flott unterwegs. Außerdem haben erstmals Starter aus der französischen Partnerstadt Courbevoie mitgemacht.