Stadtradeln in Freudenstadt: „Rathausrenner“ kommen in Fahrt

Die Stadt Freudenstadt hat die Sieger der Aktion Stadtradeln im Stadtgebiet geehrt. Erstmals waren auch Teilnehmer in der französischen Partnerstadt Courbevoie mit am Start.

Die Stadt Freudenstadt hat die erfolgreichsten Einzelfahrer und Teams aus dem Stadtgebiet geehrt, die an der Aktion Stadtradeln des Landkreises Freudenstadt teilgenommen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die „Rathausrenner“ waren wieder flott unterwegs. Außerdem haben erstmals Starter aus der französischen Partnerstadt Courbevoie mitgemacht.

Oberbürgermeister Adrian Sonder übergab die Preise im Großen Saal des Rathauses. Fast alle Preisträger waren laut Mitteilung zur Ehrung gekommen. „Ich finde es großartig, dass die Zahl der Teilnehmer und Gruppen sowie die dabei erzielte Kilometerleistung von Jahr zu Jahr steigt“, wird Sonder zitiert.

Kerstin Harzer, Personalratsvorsitzende der Stadt, hatte die Aktion auf Stadtebene organisiert. „Ein tolles Gesamtergebnis. Wir sind stolz auf unsere Rathaus-Mannschaft, die mit 31 Teilnehmern in der Teamwertung den zweiten Platz erreicht hat“, so Harzer.

496 Radler registriert

„Team Courbevoie“ war mit 14 Teilnehmern dabei. 140 Fahrten wurden eingereicht, in Summe kamen 1614 Kilometer zusammen, was für Platz 21 reichte. Marie Ott, Volontärin der Stadt Freudenstadt im Rathaus Courbevoie, rührte dort die Werbetrommel und erklärte, worum es bei der Aktion geht. Von Freudenstadt aus unterstützt wurde das interkommunale Team von Europa-Stadtrat Axel Reich, Fabienne Janz und Hugo Perrin, französischer Volontär im Rathaus Freudenstadt.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtradeln im Kreis Freudenstadt Landrat Rückert ehrt die Sieger Das Stadtradeln 2023 war im Kreis Freudenstadt ein Erfolg auf ganzer Linie. Jetzt wurden im Landratsamt die Sieger geehrt.

Die Aktion Stadtradeln nimmt so langsam richtig Fahrt auf, heißt es in der Mitteilung. Seit der Premiere im Jahr 2021 hat der VfL seine Kilometerleistung fast verdoppelt. Die „Rathausrenner“ haben die Kilometerzahl sogar nahezu vervierfacht. In Freudenstadt haben sich dieses Mal 496 Radler auf der Plattform registriert und 120 583 Kilometer für die Wertung eingereicht. Rechnerisch haben sie damit etwa 20 Tonnen Kohlendioxid eingespart, heißt es. Ziel von „Stadtradeln“ sei es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, den Straßenverkehr zu entlasten und etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Das sind die Ergebnisse

Mannschaften

1. VfL Freudenstadt (12 360 Kilometer/17 Teilnehmer), 2. Rathausrenner (10 984/31), 3. Wolf Produktionssysteme (10 059/26).

Männer

1. Timo Tiburski (1958 Kilometer), 2. Raphael Gukelberger (1468), 3. Dirk Sailer (1397).

Frauen

1. Cornelia Schatz (1308 Kilometer), 2. Roswitha Rauser (1192), 3. Margarete Grieshaber (1158).

Schulen

1. Falkenrealschule (14 684 Kilometer/83 Teilnehmer), 2. Kepler-Gymnasium (10 105/61), 3. Freie Waldorfschule (4476/25).

Stadtverwaltung Männer

1. Jörg Kappler (1287 Kilometer), 2. Markus Finster (1258), 3. Jörg Eberhard (1149).

Stadtverwaltung Frauen

Eva-Maria Lutz (737 Kilometer), Priska Giek (572), 3. Sabine Gorgus (510).