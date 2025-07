11 000 Radler haben in die Pedale getreten

Stadtradeln in Freiburg

1 Die Aktion Stadtradeln in Freiburg ist zu Ende gegangen. Foto: Patrick Seeger/Stadt Freiburg Beim „Stadtradeln“ in Freiburg gibt es einen Teilnehmer- sowie einen neuen Kilometerrekord.







Die Aktion Stadtradeln in Freiburg ist zu Ende gegangen. 21 Tage hatten die Menschen in Freiburg Zeit, um im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und so ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen, teilt die Stadt mit.