112 569 Kilometer in 21 Tagen – das ist die Bilanz der Aktion „Stadtradeln“ in Calw.

Innerhalb der drei Wochen haben 388 Teilnehmer in 22 Teams so viele Kilometer zurückgelegt wie nur möglich und dabei bei insgesamt 6259 Fahrten knapp 18,5 Tonnen CO₂ eingespart. So viel Abgase wären etwa ausgestoßen worden, hätten die Teilnehmer die Strecke mit dem Auto zurückgelegt.

Der internationale Wettbewerb, der von Klima-Bündnis Services ausgerichtet wird, möchte Mitglieder der Kommunalparlamente und die Bevölkerung dazu anregen, mehr im Alltag mit dem Fahrrad zu fahren und somit den Radverkehr und die dazugehörige Infrastruktur zu fördern.

Rekordzahlen für Calw

Bei der Preisverleihung im Calwer Rathaus haben Manuela Röskamm, Koordinatorin des Stadtradelns der Stadt Calw, und Miriam Merz von der Touristinformation die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs gekürt, der so gut lief wie noch nie. Es nahmen knapp 100 Radbegeisterte mehr teil, die 20 000 Kilometer und damit fast drei Tonnen CO₂ mehr vermieden haben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Für Simon Nugel, den Koordinator für Mobilität und Klimaschutz des Landkreises Calws, ein Erfolg auf ganzer Linie.

Gruppenerlebnis steht im Vordergrund

Wie Manuela Röskamm es mehrmals ansprach, sei die Aktion vor allem ein „Teamwettbewerb“. Das zeige sich auch daran, dass die Teams, die am meisten gefahren sind, auch die meisten Personen animieren konnten, für sie in die Pedale zu treten.

Mit 79 aktiven Teilnehmern ist das Hermann-Hesse-Gymnasium Spitzenreiter vor dem Team „Alte Feuerwehr Begegnung.Kaffee.Kultur“ mit 72 Radfahrern. Die Klinikradler Calw sind mit 38 Mitgliedern bei der Kategorie auf dem dritten Platz gelandet.

Anstehende Projekte

Durch die Erfahrungen in den 21 Tagen des Stadradelns brachten die Radfahrer auch konstruktive Kritik an, um den Radverkehr in Calw zu verbessern.

Zum Beispiel wurde der Nagoldtalradweg angesprochen, der mit seiner Route durch die Lederstraße für Radfahrer wegen des Kopfsteinpflasters teils unangenehm sei.

Der Wunsch nach asphaltierten Radwegen auch in Waldstücken ist nicht immer umsetzbar, so Stadtplaner Bernd Wössner. Man müsse sich an Verordnungen halten, die in diesem Fall die Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds garantieren.

Die Radinfrastruktur werde aber bereits ausgebaut durch den Radweg Calw-Wimberg, der im Oktober oder November dieses Jahr fertiggestellt werden soll, führte Wössner weiter aus. Außerdem werde derzeit ein neuer Radweg zwischen Holzbronn und Stammheim geplant.

Die Sieger in Calw

Bestes Team nach Kilometer insgesamt

1. Alte Feuerwehr Begegnung.Kaffee.Kultur (23 571 km)2. Klinikradler Calw (14 221 km)3. Hermann Hesse-Gymnasium (12 683 km)

Bestes Team nach Kilometer pro Kopf

1.Team Huwer (1206 km)2. Dirty Bikes Nautheim (688 km)3. BTCW (580 km)

Bester Radler

1.Udo Linning (2687 km) 2. Stefan Keppler (2016 km)3. Fabian Raisch (1667 km)

Beste Radlerin

1.Carmen Keppler (1611 km)2. Manuela Niekisch (1250 km)3. Kornelia Huwer (1241km)