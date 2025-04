Stadtradeln im Mai: Im Kinzigtal wird in die Pedale getreten

Auf den Straßen und Wegen im Kinzigtal sind täglich Radfahrer unterwegs. Im Monat Mai könnten es noch einmal deutlich mehr werden. Dann fällt der Startschuss für das Stadtradeln. In ganz Deutschland treten in dieser Zeit Jung und Alt in die Pedale. Einige „klassisch“, andere mit elektronischer Unterstützung mit ihren E-Bikes. Seit Jahren sind auch die Kinzigtalgemeinden am Start. Unsere Redaktion hat einen Überblick zu den verschiedenen Aktionen und den Hintergründen zusammengestellt.

Wer nimmt alles teil? Die 2008 gestartete Aktion Stadtradeln des Vereins Klimabündnis hat sich über die Jahre immer weiter verbreitet – auch in unserer Region. Die Gemeinden Steinach, Haslach, Mühlenbach, Hofstetten und Fischerbach beteiligen sich. Ebenso sind Wolfach und Oberwolfach am Start. Die Gemeinden Gutach und Hornberg werben ebenfalls um eine rege Beteiligung.

Wer darf teilnehmen? Die Aktion richtet sich an alle Radler in ihren jeweiligen Gemeinden – egal ob regelmäßig oder nur gelegentlich auf dem Drahtesel unterwegs. Die Teilnehmer radeln für ihre Kommune, in der sie wohnen, arbeiten oder vor Ort in einem Verein tätig sind, erklären die Organisatoren auf ihrer Website. Auch mit Rollstuhl oder mit Handbike zurückgelegte Fahrten dürfen erfasst werden.

Gibt es besondere Aktionen in den Gemeinden? Die teilnehmenden Orte haben sich teils zusätzliche Angebote einfallen lassen, um für das Stadtradeln zu werben. Die Stadt Haslach kündigt einen „Haslach radelt“-Wettbewerb an. Dabei winken Preise für die Teilnehmer, kündigt die Verwaltung an. So will sie noch mehr auf das Fahrrad bringen. „Radfahren ist nicht nur leise und günstig, sondern auch umwelt- und klimafreundlich. Es macht darüber hinaus Spaß, und die Bewegung an der frischen Luft ist gut für die Gesundheit“, ist Haslachs Bürgermeister Philipp Saar überzeugt.

Hausach beteiligt sich schon seit 2020 am Stadtradeln. Für die Auflage 2025 organisiert die Gemeinde zum Start am 1. Mai eine Eröffnungstour. Die Anmeldung läuft noch bis heute, 28. April, per E-Mail an l.wurster@hausach.de oder unter Telefon 07831/ 79 42. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor der katholischen Kirche Hausach. Die Route ist rund 30 Kilometer lang und bleibt eine Überraschung, erklärt Lea Wurster von der Stadtverwaltung. Das Rad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel sei in Hausach grundsätzlich verbreitet, berichtet Andrea Moser. „Vielleicht gibt das Stadtradeln noch einen zusätzlichen Antrieb“, spekuliert die Stadtmitarbeiterin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vereine und Gemeinden organisieren Touren

Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert trommelt ebenfalls für das Radfahren. Um zum Mitmachen am „Wolfacher Stadtradeln“ zu motivieren, lädt er am Mittwoch, 14. Mai, zur gemeinsamen „Sportlichen Feierabendtour“ ein. Treffpunkt ist laut der Ankündigung um 17.30 Uhr vor dem Rathaus in Wolfach. Die etwa 18 Kilometer lange Strecke führt über St. Jakob und Horbenhof in Richtung Kirnbach/Scherenberg und über Halbmeil wieder zurück zur gemeinsamen Abschlusseinkehr. Die Anmeldung ist per E-Mail an tourist-info@wolfach.de bis zum 12. Mai möglich.

Nicht nur die Verwaltungen, auch Vereine werben um das Kilometersammeln für ihr Team (siehe Info). So bieten etwa die Landfrauen Gutach eine Ausfahrt an. „Wir starten am Samstag, 3. Mai, zu einer gemeinsamen Radtour nach Haslach-Bollenbach“, kündigen die Organisatorinnen an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Gutacher Turnhalle.

Wie werden die Kilometer erfasst? Nach einer Registrierung auf der Seite stadtradeln.de und dem Beitritt zu einem der Teams werden die Kilometer gesammelt. Das kann mit GPS und der Stadtradel-App gemacht werden oder indem die Radler ihre Kilometer selbst erfassen und dann online eintragen. Wo geradelt wird, spielt keine Rolle – auch Fahrten im Urlaub zählen. Mancherorts werden die aktivsten Radler und Teams mit Preisen ausgezeichnet. Etwa in Oberwolfach und Wolfach.

Verschiedene Teams

Die Kilometer können nur für angemeldete Teams gesammelt werden. Häufig sind das Unternehmen, Vereine oder Freundes- und Familiengruppen. Vor dem Start und auch während des Stadtradelzeitraums können Teams online registriert werden. Ein Team braucht mindestens zwei Teilnehmer. Für unentschlossene gibt es in jeder Kommune ein „offenes Team“, heißt es auf stadtradeln.de.