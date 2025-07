Stadtradeln im Kreis: Egenhausener radeln stolze 7667 Kilometer

1 In Egenhausen sind die Radfahrer eifrig beim Stadtradeln. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa Kurz vor Ende des Stadtradelns zeichnet sich in Egenhausen ab, welche Gruppe die meisten Kilometer einfährt. Doch bei den Kilometern pro Kopf sieht das Siegertreppchen ganz anders aus.







Die Aktion Stadtradeln hat noch eine Woche vor sich – und auch in Egenhausen haben die Radfahrer zum 14. Juli schon fleißig Kilometer gesammelt. Fünf Teams gibt es in der Gemeinde, insgesamt sind 40 Radler aktiv mit dabei. Mit 481 Fahrten haben sie 7667 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist etwa so weit wie die Luftlinie zwischen Deutschland und Namibia. So wurde umgerechnet etwa eine Tonne CO2 eingespart.