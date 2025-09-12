Stadtradeln Hechingen: 180 Radler, 15 Teams, 47 000 Kilometer

Hechingen trat beim Stadtradeln 2025 fleißig in die Pedale. Die Skiclubradler legen die längste Strecke zurück.
Auch in diesem Jahr hat sich Hechingen wieder mit Energie und Erfolg an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt: 180 engagierte Radfahrer und Radfahrerinnen aus 15 Teams haben vom 20. Juli bis 9. August insgesamt beeindruckende 46 962 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht einem Durchschnitt von 261 Kilometern pro Person. Durch die in Hechingen gemeinsam geradelten Kilometer konnten rund 7,7 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.