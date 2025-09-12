Stadtradeln Hechingen: 180 Radler, 15 Teams, 47 000 Kilometer

Hechingen trat beim Stadtradeln 2025 fleißig in die Pedale. Die Skiclubradler legen die längste Strecke zurück.

Auch in diesem Jahr hat sich Hechingen wieder mit Energie und Erfolg an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt: 180 engagierte Radfahrer und Radfahrerinnen aus 15 Teams haben vom 20. Juli bis 9. August insgesamt beeindruckende 46 962 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht einem Durchschnitt von 261 Kilometern pro Person. Durch die in Hechingen gemeinsam geradelten Kilometer konnten rund 7,7 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Jetzt wurden die erfolgreichsten Radfahrer und Teams im Rathaus geehrt. Bürgermeister Philipp Hahn sagte, das Stadtradeln sei eine wunderbare Aktion: „Es verbindet Teamgeist, Freude am Radfahren und den Einsatz für unsere Umwelt.“ Jeder gefahrene Kilometer schone nicht nur das Klima, sondern stärke auch die eigene Gesundheit und Fitness.

Alle Teilnehmenden hätten ein starkes Zeichen gesetzt, so Hahn: „Für nachhaltige Mobilität, für unsere Stadt und für die Gemeinschaft.”

Skiclub im Zollernalbkreis ganz vorne

Besonders fleißig war das Team der Skiclubradler, das mit stolzen 16 592 Kilometern nicht nur den ersten Platz innerhalb Hechingens, sondern auch im gesamten Zollernalbkreis belegte. 54 aktive Mitglieder legten bei 568 Fahrten durchschnittlich 307 Kilometer pro Kopf zurück.

Auch die Stadtverwaltung Hechingen zeigte, dass Klimaschutz nicht nur auf dem Papier stattfindet: Mit 5401 gefahrenen Kilometern erreichte sie den dritten Platz im Ämtervergleich des Zollernalbkreises.

Ottilie und Peter Klouda sind die stärksten Einzelfahrer

Geehrt wurden nicht nur das Skiclub-Team, sondern auch die drei stärksten Einzelfahrer. Dies waren Ottilie (1668 Kilometer) und Peter Klouda (1519) vom Team Skiclubradler und Matthias Lorch (1257) vom Team Elco. Alle erhielten eine Urkunde und einen Gutschein als Dankeschön für ihren Einsatz zugunsten Umwelt und Gemeinschaft.

Im Sonderwettbewerb „Schulradeln“ zeigte die junge Generation, dass auch sie Verantwortung übernimmt: Das Gymnasium Hechingen belegte mit 2592 Kilometern kreisweit den sechsten Platz, das Berufliche Schulzentrum Hechingen kam mit 1179 Kilometern auf Rang neun.