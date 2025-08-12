Stadtradeln Haiterbach: Christian Lenk legt 1330 Kilometer zurück

107 Teilnehmer haben beim Stadtradeln in Haiterbach zusammen 34 875 Kilometer zurückgelegt. Einzelfahrer und Teams wurden jetzt von der Stadt ausgezeichnet.

Bürgermeisterin Kerstin Brenner sprach bei der Urkundenübergabe auf dem Marktplatz vor dem Rathaus von „beeindruckenden Leistungen“, mit denen Haiterbach auch dieses Jahr beim Stadtradeln habe überzeugen können. 107 Radfahrer hätten zusammen mehr als 34 000 (laut Homepage 34 875) Kilometer zurückgelegt. Dabei hätten sie 5720 Kilogramm CO₂ eingespart. „Damit haben Sie einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz geleitet", attestierte Brenner den anwesenden Teilnehmern.

Dieses Engagement unterstreiche die Bedeutung nachhaltiger Mobilität für Haiterbach. „Die hervorragenden Ergebnisse zeigen uns, wie wichtig es ist, den Radverkehr weiter zu fördern und diesen als zentrales Element nachhaltiger Mobilität zu fördern.“ Jeder einzelne Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt werde, sei ein Schritt in die richtige Richtung für den Klimaschutz.

Auch kreisweit Rekorde

Brenner verwies auch darauf, dass die Aktion Stadtradeln in diesem Jahr kreisweit Rekorde gebrochen habe. In 14 teilnehmenden Kommunen seien zusammen 592 468 Kilometer gefahren worden – 100 000 Kilometer mehr als im Vorjahr.

Jeder Teilnehmer beim Stadtradeln bekommt eine Urkunde. Die drei Fahrer mit den meisten Kilometern erhalten zudem einen Wertgutschein über 25 Euro.

Christian Lenk aus Dornstetten setzte sich mit 1330,4 Kilometer an die Spitze. Damit wiederholte er seinen Vorjahreserfolg, bei dem er mit rund 1200 Kilometer schon die meisten Kilometer gefahren war. Umgerechnet legte Lenk rund 63,3 Kilometer pro Tag mit dem Rad zurück.

Nur wenige Kilometer dahinter, mit 1322,3 Kilometer, landete Michael Wendlik auf Platz zwei. Auf dem dritten Rang platzierte sich Benjamin Axtmann. Er hatte innerhalb den drei Aktionswochen vom 30. Juni bis 20. Juli 1275,2 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

VfR Beihingen als Team vorne

Die drei Vereine mit den meisten Kilometern erhalten einen Wertgutschein in Höhe von je 50 Euro. Mit 8829,5 Kilometern setzt sich der VfR Beihingen klar an Position an die Spitze. Bei 20 Fahrern bedeutete dies rund 440 Kilometer pro Kopf.

Mit 16 Fahrern, die zusammen 5708 Kilometer zurücklegten, fand sich der TSV Haiterbach auf Rang zwei wieder. Pro Kopf sind das rund 357 Kilometer.

Auf Rang drei mit 4728,6 Kilometer landete die Stadtkapelle Haiterbach. Sie nahm mit 15 Fahrern teil, womit jeder im Schnitt 315 Kilometer zurücklegte.

Die meisten Kilometer pro Teilnehmer legte übrigens das Offene Team zurück, in dem fünf Teilnehmer 2470 Kilometer fuhren und so im Schnitt 494 Kilometer pro Kopf radelten.