Stadtradeln Haiterbach: Christian Lenk legt 1330 Kilometer zurück

107 Teilnehmer haben beim Stadtradeln in Haiterbach zusammen 34 875 Kilometer zurückgelegt. Einzelfahrer und Teams wurden jetzt von der Stadt ausgezeichnet.
Bürgermeisterin Kerstin Brenner sprach bei der Urkundenübergabe auf dem Marktplatz vor dem Rathaus von „beeindruckenden Leistungen“, mit denen Haiterbach auch dieses Jahr beim Stadtradeln habe überzeugen können. 107 Radfahrer hätten zusammen mehr als 34 000 (laut Homepage 34 875) Kilometer zurückgelegt. Dabei hätten sie 5720 Kilogramm CO₂ eingespart. „Damit haben Sie einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz geleitet", attestierte Brenner den anwesenden Teilnehmern.