Stadtradeln Gutach: Das sind die Prämierten

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sei die Bollenhutgemeinde mit vier Prozent Beteiligung vorne dran im dicht besetzten Feld. Kräftig in die Pedale getreten sind die 26 Teilnehmer der Landfrauen mit 5134 Kilometer mit 242 Fahrten und belegten damit den Spitzenplatz. Silber mit 3452 Kilometern ergatterte das Patiententeam der Hausarztpraxis Gutach, gefolgt vom Radsportverein mit 3234 Kilometern, der mit dem dritten Platz ausgezeichnet wurde. Immerhin 2888 Kilometer verzeichneten die Radler vom TuS und das Team des Akkordeon-Orchesters 1312 Kilometer. Auch das Rathaus machte mit und die drei Teilnehmer erreichten immerhin 384 Kilometer. Die beiden, die unter „Offenes Team Gutach“ antraten, schafften 182 Kilometer. Während der TuS meist in Gruppen unterwegs war, sind Teilnehmer anderer Teams für sich geradelt, wie sie gerade Zeit hatten. „Wir haben uns verabredet und schöne Ausflüge in die benachbarten Orte unternommen“, erzählte Petra Öfele von den Landfrauen. Von dem Bürgermeister nach Erlebnissen während der drei Aktionswochen gefragt, gab es wenig Zwischenfälle zu vermelden. Anita Bruder meinte, sie hätte gleich am zweiten Tag des Stadtradelns eine Panne gehabt und schon das „Aus“ für dieses Jahr befürchtet. „Es passierte im Wald und ich schob das Rad drei Kilometer bis zur nächsten Straße“, berichtete Bruder. Doch das Fahrrad sei wieder auf Vordermann gebracht worden und sie schaffte Bronze bei der Prämierung.