Stadtradeln Gutach: Das sind die Prämierten

Mit großem Einsatz und vielen gemeinsamen Touren hat Gutach beim Stadtradeln erneut ein starkes Zeichen gesetzt.
Die Landfrauen Gutach behaupten den ersten Platz beim Stadtradeln auch dieses Jahr. Insgesamt bewältigten die 93 Radfahrer der sieben Teams 16.587 Kilometer mit 957 Fahrten und trugen so zur Vermeidung von drei Tonnen CO₂ bei. „Wir sind froh, dass die aktuelle Hitzewelle erst nach dem Stadtradeln eingesetzt hat“, bemerkte Bürgermeister Siegfried Eckert bei seiner Begrüßung der „Pedaleure“ am Mittwochabend im Rathaus.